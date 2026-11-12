Cómo ver el Inglaterra-Croacia con una VPN

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Previa del partido

UEFA Nations League A - Jornada 5 12 nov 2026 - 14:45 Wembley

Inglaterra recibe a Croacia el jueves por la tarde en el estadio de Wembley, en un partido del grupo A3 de la Liga de Naciones de la UEFA. El equipo de Thomas Tuchel buscará consolidar su posición en la clasificación del grupo.

La ocasión tiene una importancia que va más allá del propio partido. Harry Kane superará el récord de internacionalidades de la selección masculina de Inglaterra que Peter Shilton ostenta desde 1989 cuando alcance su partido número 126. Está prevista una ceremonia especial antes del encuentro en Wembley, con Shilton presente para marcar el relevo.

El Balón de Oro conquistado por Kane también recibirá un reconocimiento ante la afición local, lo que añadirá un ambiente festivo a una noche ya histórica para el fútbol inglés. El delantero del Bayern de Múnich aspira a alcanzar los 100 goles con la selección y no muestra señales de bajar el ritmo.

Croacia llega a las órdenes de Slaven Bilic tras una complicada campaña en la Liga de Naciones. Sus últimos enfrentamientos con Inglaterra han sido muy desequilibrados y el conjunto visitante necesitará mejorar considerablemente para evitar otra derrota abultada en Wembley.

La joven plantilla de Inglaterra sigue acaparando la atención. Rio Ngumoha, de 18 años, ha recibido una nueva convocatoria tras destacar con su club, incluida una actuación sobresaliente en la victoria del Liverpool sobre el Villarreal en la Champions League, y estará deseando volver a jugar con la selección.

Jude Bellingham aportará al centro del campo en Wembley la calidad que exhibe en el Real Madrid, mientras que Declan Rice será el eje de la medular. Inglaterra afronta este partido con profundidad de plantilla y una dinámica positiva.