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Dónde ver hoy en directo el Independiente Rivadavia-Banfield: ¿Qué canal televisa el partido y dónde se puede seguir en streaming?

Independiente Rivadavia vs Banfield
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Todo lo que necesitas saber para ver en directo el Independiente Rivadavia contra Banfield de la Liga Profesional hoy.

Cómo ver el Independiente Rivadavia vs Banfield con una VPN

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Previa del partido

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Liga Profesional - Jornada 15

Independiente Rivadavia recibe a Banfield en la Liga Profesional, con ambos equipos afrontando este encuentro con aspiraciones muy diferentes.

El equipo de Alfredo Berti atraviesa una racha complicada y llega a este partido con la intención de frenar una caída que lo ha llevado hasta el octavo puesto de la clasificación del Grupo B del Clausura. La derrota por 5-0 ante Rosario Central fue un duro golpe y Berti necesitará una reacción de su plantilla.

Banfield llega en una situación razonablemente buena bajo las órdenes de Pedro Troglio. El empate en su visita a Lanus en el encuentro más reciente prolongó su racha invicta, y el equipo ha demostrado capacidad de resistencia en una serie de partidos exigentes.

Los enfrentamientos directos entre estos clubes no ofrecen demasiado consuelo a ninguno de los dos: los últimos duelos han sido ajustados, y Banfield se impuso por la mínima en el último encuentro oficial entre ambos.

Con Independiente Rivadavia en lo más alto de la clasificación del Grupo B del Apertura y Banfield en dificultades en la duodécima posición, hay una clara diferencia en la tabla que añade un aliciente a este partido.

Sigue leyendo para conocer todo lo que necesitas saber sobre cómo ver en directo el Independiente Rivadavia vs Banfield.

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  • A. Berti

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