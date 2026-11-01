Cómo ver el Gotham FC contra Utah Royals con una VPN

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Previa del partido

NWSL - Jornada 28 1 nov 2026 - 17:00

El Gotham FC recibe al Utah Royals en la última jornada de la NWSL, con el Shield todavía en juego y los últimos puestos de los playoffs aún por decidir.

El Gotham lidera la clasificación de la NWSL y le basta con ganar o empatar para conquistar el Shield. El equipo de Juan Carlos Amoros ha mostrado solidez en el tramo final de la temporada y jugar en casa le da motivos para esperar un resultado positivo.

El Royals llega tras asegurarse su primera clasificación para los playoffs de la NWSL, que selló con un empate 0-0 ante el Seattle Reign FC el pasado fin de semana. El equipo de Jimmy Coenraets ya no tiene esa presión, pero querrá cerrar la temporada regular con determinación.

Los resultados recientes del Gotham han sido dispares. La victoria ante el Orlando Pride en su último partido llegó en un momento oportuno, aunque la derrota en casa frente al Washington Spirit a principios de octubre demostró que también puede cometer errores. Tendrá que ofrecer su mejor versión para conquistar el Shield ante su afición.

El Utah ha sido irregular en sus últimos cinco partidos: sufrió una dura derrota ante el Angel City FC y perdió frente al Kansas City Current, pero también ganó al North Carolina Courage. Su puesto en los playoffs está asegurado, aunque queda por ver con qué intensidad afrontará un partido menos decisivo para el equipo.

Con el Shield aún en juego y el San Diego Wave pendiente de cualquier tropiezo del Gotham, este encuentro de la última jornada tiene mucho en juego. Aquí tienes todo lo que necesitas saber para verlo en directo.

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