Cómo ver el Getafe-Sevilla con una VPN

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Previa del partido

Primera División - Jornada 11 1 nov 2026 - 08:00 Coliseum

El Getafe recibe al Sevilla en el Coliseum en un partido de LaLiga de gran importancia para ambos clubes a estas alturas de la temporada. El equipo local se encuentra hundido en la zona de descenso, mientras que el Sevilla llega en sexta posición con el objetivo de afianzarse en la mitad superior de la tabla.

Al Getafe le ha costado encontrar la regularidad esta temporada y afronta este encuentro bajo presión. El equipo de Pepe Bordalas solo ha logrado dos victorias en sus primeros nueve partidos de liga, y el ambiente en el club ha sido tenso tras una disputa pública entre el entrenador y el presidente, Angel Torres.

Sus últimos resultados reflejan una situación complicada. La derrota por 4-0 ante el Athletic de Bilbao en su último partido de LaLiga fue un duro golpe, y el 2-5 frente al Lugano en la Conference League agravó una semana difícil. La victoria sobre el UB Lebrijana en la Copa del Rey supuso un alivio, pero mejorar los resultados en liga sigue siendo la prioridad.

El Sevilla afronta este partido en mejor situación, aunque también tiene sus propios problemas. El equipo de Luis Garcia venció por 2-0 a Osasuna en su encuentro más reciente de LaLiga y después ganó al Sporting Hortaleza en la Copa del Rey. Así, llega a Getafe con dos victorias consecutivas entre ambas competiciones.

El Sevilla sufrió una derrota por 4-1 ante el Real Madrid a principios de octubre, un partido que dejó al descubierto debilidades defensivas que Garcia querrá corregir. El empate 3-3 con el Levante anterior a ese encuentro también demostró que el Sevilla puede verse sorprendido cuando no está a su mejor nivel.

Para el Getafe, sumar aquí los tres puntos supondría un impulso importante en su intento de alejarse de la parte baja de la tabla. El Sevilla estará igual de motivado para prolongar su buena racha y mantener el ritmo de los equipos que tiene por delante.

Esto es todo lo que necesitas saber para ver el Getafe-Sevilla, incluidos el horario de inicio, el canal de televisión y las opciones para seguirlo en directo por internet.

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