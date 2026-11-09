¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Supercopa
team-logoEstudiantes
team-logoIndependiente Rivadavia
¡Mira aquí! ESPN Premium Argentina
Con la colaboración de

Dónde ver hoy en directo el Estudiantes vs Independiente Rivadavia: ¿Qué canal televisa el partido y dónde verlo en streaming?

Estudiantes vs Independiente Rivadavia
Supercopa
Estudiantes
Independiente Rivadavia

Todo lo que necesitas saber para ver en directo el Estudiantes-Independiente Rivadavia de la Supercopa.

Cómo ver el Estudiantes vs Independiente Rivadavia con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Una red privada virtual (VPN) puede ayudarte.

NordVPN

Evita al instante los bloqueos geográficos regionales y mira transmisiones de fútbol en vivo de todo el mundo en tu plataforma de streaming favorita

Mira fútbol dondequiera
  • Consigue una VPN fiable. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).
  • Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido.
MéxicoDisney+
ColombiaDisney+
ArgentinaESPN Premium Argentina
PerúDisney+
ChileDisney+
EcuadorDisney+
República DominicanaDisney+
  • Conéctate al servidor. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).
  • Accede al operador oficial. Visita la página web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.
  • Inicia sesión y busca la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en el servicio del operador oficial para acceder a todo el contenido y disfrutar del partido.

Previa del partido

crest
Supercopa - Final

Estudiantes e Independiente Rivadavia se enfrentan en la Supercopa. El equipo de Alexander Medina recibe al de Alfredo Berti en un duelo copero que promete ser disputado.

Estudiantes llega a este partido tras una racha irregular en la Liga Profesional. Su encuentro más reciente terminó en empate 1-1 ante Talleres y solo ha logrado una victoria en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones: un 0-0 frente a Flamengo en la Copa Libertadores que se registró como victoria.

Independiente Rivadavia llega con cierto impulso. La victoria por 3-1 ante Banfield en su último partido dio confianza al equipo de Berti después de una etapa difícil que incluyó una contundente derrota por 5-0 frente a Rosario Central a principios de octubre.

Los dos clubes se han enfrentado tres veces en la historia reciente de la Liga Profesional, con resultados repartidos entre victorias y empates. Ninguno ha dominado estos enfrentamientos, lo que añade incertidumbre al duelo de la Supercopa.

Con ambos entrenadores dispuestos a dejar huella en la competición copera, este partido tiene mucho en juego más allá de la clasificación liguera. Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo verlo.

Noticias de los equipos y plantillas

Estudiantes contra Independiente Rivadavia alineaciones probables

Manager

  • A. Medina

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Seguí a GOAL en Google