Cómo ver el Egnatia vs Lincoln Red Imps FC con una VPN

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Previa del partido

Conference League - Jornada 4 26 nov 2026 - 12:45 Stadiumi Egnatia Rrogogzhine

El Egnatia recibe al Lincoln Red Imps en el Stadiumi Egnatia de Rrogozhine, en la Conference League.

El partido enfrenta a dos equipos de la mitad inferior de la clasificación de la fase de liga. El Egnatia ocupa el 26.º puesto, mientras que el campeón de Gibraltar es 22.º.

El Egnatia, dirigido por Nevil Dede, llega tras un tropiezo. Perdió 1-0 ante el Skenderbeu en la Kategoria Superiore el 20 de noviembre, después de caer 2-0 frente al Universitatea Craiova en Europa.

El equipo local ha dado muestras recientes de su capacidad ofensiva. Goleó 5-1 al Vora a principios de noviembre y ha ganado tres de sus últimos cinco partidos.

El Lincoln Red Imps, dirigido por Juanma Pavon, llega en un estado de forma mucho mejor en la competición nacional. Ha ganado sus últimos cinco partidos, el más reciente por 3-1 ante el Bruno's Magpies en la National League.

El visitante también cuenta con un resultado europeo sobre el que construir. Venció 1-0 al Hajduk Split en la Conference League el 5 de noviembre.

Esto es todo lo que necesitas saber para seguir el partido.

Novedades y plantillas de los equipos