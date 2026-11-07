Cómo ver el Chicago Fire FC vs Columbus Crew con una VPN

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Previa del partido

Major League Soccer - Jornada 34 7 nov 2026 - 16:00 Soldier Field

El Chicago Fire FC recibe al Columbus Crew en el Soldier Field en un partido de la Conferencia Este de la MLS que tiene mucho en juego para ambos equipos cuando la temporada regular se acerca a su fin.

El Chicago Fire FC de Gregg Berhalter ocupa la cuarta posición de la Conferencia Este y ya tiene asegurada su plaza en los playoffs, pero tendrá presente su rendimiento en casa y la importancia de mantener la inercia positiva mientras busca cerrar la campaña con fuerza ante su afición.

En su último partido, el Chicago Fire FC ganó a domicilio al Colorado Rapids por 2-4, un resultado que puso fin a una racha de resultados irregulares y dio al equipo una oportuna inyección de confianza de cara a este encuentro.

El Columbus Crew llega a Chicago en un buen momento. El equipo de Laurent Courtois ha ganado tres de sus últimos cuatro partidos de la MLS, incluida una contundente victoria por 3-0 ante el DC United y un triunfo por 4-2 frente al Toronto FC, y buscará escalar posiciones desde el octavo puesto de la Conferencia Este.

El Columbus Crew se ha mostrado especialmente sólido a domicilio. Sus victorias en los campos del FC Dallas y del FC Cincinnati en las últimas semanas demuestran que se desenvuelve bien lejos de casa, y llegará al Soldier Field con esa confianza.

Robert Lewandowski sigue siendo la referencia del ataque del Chicago Fire FC. El delantero polaco encabezó las ventas de camisetas de la MLS esta temporada, lo que subraya su condición de una de las figuras más reconocibles de la competición, y su aportación será decisiva para las opciones del equipo de sumar los tres puntos.

A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber para ver en directo el Chicago Fire FC vs Columbus Crew, incluidos el canal de televisión, las opciones de streaming y la hora de inicio.

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