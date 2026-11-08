Cómo ver el Brighton & Hove Albion vs Brentford con una VPN

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Previa del partido

Premier League - Jornada 10 8 nov 2026 - 09:00 The American Express Community Stadium

El Brighton & Hove Albion recibe al Brentford en el American Express Community Stadium en un partido de la Premier League que tiene una importancia real para ambos clubes a estas alturas de la temporada.

El equipo de Fabian Hürzeler llega en buena forma tras imponerse con solvencia por 1-0 en su visita al Getafe el jueves en la Conference League, su quinto partido consecutivo sin encajar goles en esa competición. El Brighton ha ido ganando impulso en varios frentes y ocupa actualmente el tercer puesto de la Premier League.

Malick Yalcouyé decidió el partido en España con un remate de cabeza en el minuto 64 que elevó a cuatro su cuenta de goles esta temporada. El Brighton tuvo un 61 % de posesión ante el resistente bloque bajo del Getafe, y Hürzeler elogió la fortaleza mental de su plantilla para sacar adelante el resultado en una exigente noche europea.

El Brentford llega al Amex en séptima posición. El equipo de Keith Andrews ha mostrado una trayectoria irregular en la liga, aunque por momentos ha impresionado. Ganó 2-0 al Nottingham Forest en su último partido de la Premier League y buscará un buen resultado ante un Brighton que podría acusar el cansancio del viaje del jueves a Madrid.

Andrews cuenta con una plantilla estable, aunque el mercado de fichajes de enero del Brentford ya está dando que hablar. El club ha dejado claro que el lateral izquierdo El Hadji Malick Diouf no saldrá en el mercado de invierno, pese al interés de Chelsea y Liverpool del que se ha informado, una postura que pone de manifiesto la ambición del club del Gtech Community Stadium.