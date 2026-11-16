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UEFA Nations League B
team-logoBosnia and Herzegovina
Bilino Polje Stadium
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Dónde ver hoy en directo el Bosnia y Herzegovina-Rumanía: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Bosnia and Herzegovina vs Rumanía
Bosnia and Herzegovina
Rumanía
UEFA Nations League B

Todo lo que necesitas saber para ver hoy en directo el Bosnia y Herzegovina-Rumanía de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA.

Cómo ver Bosnia y Herzegovina contra Rumanía con una VPN

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Previa del partido

crest
UEFA Nations League B - Jornada 6
Bilino Polje Stadium

Bosnia y Herzegovina recibe a Rumanía en el estadio Bilino Polje de Zenica, en el grupo 4 de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA. Ambos equipos llegan con estados de ánimo muy distintos.

El equipo de Sergej Barbarez afronta este partido tras caer por 3-2 ante Suecia el 14 de noviembre, un resultado que acabó con sus opciones de ascenso y confirmó el regreso de Suecia a la Liga A. Bosnia ocupa el segundo puesto del grupo, pero su campaña se ha estancado en un momento decisivo.

Rumanía llega con un inusual impulso anímico. El equipo de Gheorghe Hagi venció por 2-1 a Polonia en su último partido de la Liga de Naciones y puso fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas en la competición. Antes, Rumanía había sufrido una goleada por 6-0 ante Polonia y había perdido por 1-0 frente a Suecia, por lo que esta victoria tiene una importancia real.

Los antecedentes entre ambas selecciones añaden importancia a la cita. Bosnia ganó por 4-2 en Zenica cuando se enfrentaron anteriormente en esta edición de la Liga de Naciones y también derrotó a Rumanía por 3-1 en un partido de clasificación para el Mundial en noviembre de 2025. Rumanía querrá mejorar ese balance en territorio bosnio.

Rumanía ocupa el último puesto del grupo 4 y necesita puntos para evitar el descenso, mientras que Bosnia busca recuperarse de su derrota ante Suecia. Hay mucho en juego para ambos equipos, situados en extremos opuestos de la clasificación.

Esto es todo lo que necesitas saber para ver en directo el Bosnia y Herzegovina contra Rumanía.

Noticias de los equipos y convocatorias

Bosnia and Herzegovina contra Rumanía alineaciones probables

4-4-2
Bosnia and Herzegovina crest
Bosnia and Herzegovina
BIH
Formación
Rumanía crest
Rumanía
ROU
4-3-1-2
M. ZlomislicM. ZlomislicN. MujakicN. MujakicS. RadeljicS. RadeljicN. KaticN. KaticA. DedicA. DedicK. AlajbegovicK. AlajbegovicB. TahirovicB. TahirovicE. BajraktarevicE. BajraktarevicI. BasicI. BasicE. DemirovicE. DemirovicS. BazdarS. Bazdarteam-logoO. HindrichA. RatiuA. RatiuL. EissatL. EissatA. CoubisA. CoubisR. DragusinR. DragusinA. CicaldauA. CicaldauV. ScreciuV. ScreciuI. HagiI. HagiV. DragomirV. DragomirD. ManD. Manteam-logoF. Coman
Rumanía crest
Rumanía
ROU
4-4-2
Bosnia and Herzegovina

Once inicial

Rumanía

Manager

  • S. Barbarez
  • G. Hagi

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