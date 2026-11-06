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Ligue 1
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Dónde ver hoy en directo el Auxerre - Paris FC: ¿qué canal televisa el partido y dónde verlo en streaming?

Auxerre vs Paris FC
Auxerre
Paris FC
Ligue 1

Una guía con todo lo que necesitas saber para ver hoy en directo el Auxerre-Paris FC de la Ligue 1.

Cómo ver el Auxerre contra el Paris FC con una VPN

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Previa del partido

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Ligue 1 - Jornada 10
Stade de l'Abbe-Deschamps

El Auxerre recibe al Paris FC en el Stade de l'Abbé-Deschamps el sábado 7 de noviembre de 2026, en un partido de la Ligue 1 que enfrenta a un equipo que lucha por escalar posiciones con otro que tiene verdaderas aspiraciones europeas.

El Auxerre de Will Still llega al partido en un momento de forma irregular. La derrota por 5-1 ante el Estrasburgo el pasado fin de semana fue un duro revés, y el equipo local solo ha conseguido una victoria en sus últimos cuatro partidos de Ligue 1. Still necesitará una reacción de su plantilla ante su afición.

El Paris FC llega a este encuentro en una buena dinámica. El equipo de Liam Rosenior ganó 3-1 al Mónaco en su partido más reciente de Ligue 1 y ocupa la cuarta posición de la tabla, a tres puntos del líder, el Paris Saint-Germain, tras nueve jornadas.

Rosenior ha reconstruido rápidamente su reputación tras su turbulenta etapa en Inglaterra. El exentrenador del Chelsea, que duró solo 107 días en Stamford Bridge, ha encontrado su sitio en el fútbol francés y el Paris FC está recogiendo los frutos de su trabajo.

La diferencia en la clasificación habla por sí sola. El Auxerre ocupa la 14.ª posición y el Paris FC, la cuarta. Los visitantes confiarán en prolongar su buena racha a domicilio.

Sigue leyendo para conocer todo lo que necesitas saber sobre cómo ver este partido de Ligue 1, incluida la hora de inicio, las novedades de los equipos y su estado de forma reciente.

Novedades y plantillas de los equipos

Auxerre contra Paris FC alineaciones probables

3-4-2-1
Auxerre crest
Auxerre
AJA
Formación
Paris FC crest
Paris FC
PAR
4-2-3-1
P. NardiP. NardiC. MakossoC. MakossoC. AkpaC. AkpaM. SenayaM. SenayaK. DanoisK. DanoisL. SyL. SyN. AhamadaN. AhamadaR. FaivreR. FaivreF. OppegaardF. OppegaardD. NamasoD. NamasoC. ArcherC. ArcherK. TrappK. TrappOtavioOtavioS. CherguiS. CherguiH. TraoreH. TraoreD. CoppolaD. CoppolaI. KebbalI. KebbalM. LopezM. LopezP. Lees-MelouP. Lees-MelouM. SimonM. SimonP. PagisP. PagisO. SissokoO. Sissoko
Paris FC crest
Paris FC
PAR
3-4-2-1
Auxerre

Once inicial

Paris FC

Manager

  • W. Still
  • L. Rosenior

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