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UEFA Nations League C
team-logoBulgaria
Hristo Botev, Plovdiv
team-logoIslandia
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Con la colaboración de

Dónde ver hoy en directo Bulgaria contra Islandia: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Bulgaria vs Islandia
Bulgaria
Islandia
UEFA Nations League C

Todo lo que necesitas saber para ver en directo el Bulgaria-Iceland de la Liga C de la UEFA Nations League de hoy.

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Previa del partido

crest
UEFA Nations League C - Jornada 5
Hristo Botev, Plovdiv

Bulgaria recibe a Islandia en el estadio Hristo Botev de Plovdiv, en la Liga C de la Liga de Naciones de la UEFA. El líder de la clasificación busca ampliar su ventaja frente a un equipo local que lucha por seguir en la pelea.

Islandia llega a Bulgaria como líder del Grupo 4, después de haber derrotado ya a los búlgaros por 3-0 en esta edición. El equipo de Arnar Gunnlaugsson ha sido el más destacado del grupo y buscará consolidar su posición a domicilio.

Bulgaria, dirigida por Atanas Ribarski, ocupa el tercer puesto del grupo y necesita un resultado positivo para mantener vivas sus opciones en la Liga de Naciones. Sus últimos resultados han sido irregulares, aunque la victoria ante Luxemburgo en su partido más reciente dio impulso a los locales de cara a este encuentro.

El enfrentamiento anterior, disputado a principios de este mes, terminó con una cómoda victoria de Islandia. Bulgaria necesitará mejorar considerablemente para cambiar el rumbo en casa.

Bulgaria contra Islandia alineaciones

4-2-3-1
Bulgaria crest
Bulgaria
BGR
Formación
Islandia crest
Islandia
ISL
4-4-2
team-logoD. NaumovH. PetrovH. PetrovY. StoyanovY. StoyanovS. VelkovS. Velkovteam-logoE. TsenovL. PetkovL. PetkovI. GruevI. Gruevteam-logoA. Kraevteam-logoG. RusevK. BalovK. Balovteam-logoA. IlievH. ValdimarssonH. Valdimarssonteam-logoS. Thordarsonteam-logoV. Palssonteam-logoL. TomassonD. GretarssonD. GretarssonK. IngasonK. IngasonI. Bergmann JohannessonI. Bergmann JohannessonH. HaraldssonH. HaraldssonM. EllertssonM. EllertssonA. GudjohnsenA. Gudjohnsenteam-logoO. Oskarsson
Islandia crest
Islandia
ISL
4-2-3-1
Bulgaria

Once inicial

Islandia

Suplentes

Manager

  • A. Ribarski
  • A. Gunnlaugsson

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