¿Dónde ver hoy a Turquía en el Mundial de la FIFA 2026? Próximo partido, hora de inicio, canales de televisión y retransmisiones en directo por Internet

Para ver partidos fuera del país de emisión original, elude las restricciones geográficas con una VPN como ExpressVPN.
¿Cómo usarla?
1. Regístrate en una VPN fiable (ExpressVPN, NordVPN o Surfshark) e instala su app.
2. Conéctate a un servidor en el país de la plataforma de streaming.
3. Inicia sesión, busca la retransmisión y dale a reproducir.
Consideraciones:
1. Evita las VPN gratuitas: no tienen la velocidad ni la capacidad de desbloqueo necesarias para ver deportes en directo.
2. En PC, abre el navegador en modo incógnito para evitar cookies previas.
3. Eludir bloqueos geográficos puede incumplir los Términos de servicio de algunas plataformas.
En Turquía, TRT (Corporación Turca de Radio y Televisión) posee los derechos exclusivos y retransmitirá el partido en abierto por TRT 1 o TRT Spor, además de ofrecer streaming en tabii. En Australia se emitirá en directo y gratis por SBS, con cobertura lineal en SBS o SBS VICELAND y streaming digital en SBS On Demand.
¿Cuál es el próximo partido de Turquía en la Copa Mundial de la FIFA 2026?
El primer partido de Turquía en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, anteAustralia, se jugará en el BC Place. Tras 24 años de ausencia, el regreso de las Estrellas de la Media Luna se ofrecerá tanto en señal abierta como en plataformas de pago.
Detalles
Información
Rival
Australia
Fecha
Sábado, 13 de junio de 2026
Hora de inicio
21:00 (hora local) / 05:00 (BST, 14 de junio)
Estadio
BC Place
Ciudad
Vancouver, Columbia Británica, Canadá
Cadenas de televisión que retransmitirán la Copa Mundial de la FIFA 2026 en todo el mundo
🌍 País / Región
📺 Emisora
🇦🇫 Afganistán
🇦🇱 Albania
🇩🇿 Argelia
🇦🇩 Andorra
TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+
🇦🇷 Argentina
Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+
🇦🇺 Australia
🇦🇹 Austria
🇧🇪 Bélgica
🇧🇴 Bolivia
Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Disney+ Premium Chile, Entel TV.
🇧🇦 Bosnia y Herzegovina
🇧🇷 Brasil
SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play
🇧🇬 Bulgaria
🇨🇦 Canadá
TSN+ | TSN1 | CTV | Aplicación RDS | Aplicación CTV | Crave
🇨🇱 Chile
Chilevisión | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇨🇴Colombia
Caracol TV | RCN Televisión | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+
🇨🇷 Costa Rica
Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX
🇭🇷 Croacia
🇨🇾 Chipre
🇨🇿 Chequia
🇩🇰 Dinamarca
TV2 Dinamarca | TV2 Play Dinamarca
🇪🇨 Ecuador
DIRECTV Sports Ecuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+
🇸🇻 El Salvador
Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX
🇪🇪 Estonia
🇫🇯 Fiyi
🇫🇮 Finlandia
MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo
🇫🇷 Francia
M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL
🇩🇪 Alemania
🇬🇹 Guatemala
TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX
🇭🇳Honduras
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX
🇭🇰 Hong Kong
ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports
🇮🇩 Indonesia
TVRI | Vidio | TVRI Sport
🇮🇷 Irán
🇮🇪 Irlanda
🇮🇹 Italia
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇯🇵 Japón
🇽🇰 Kosovo
RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom
🇲🇴 Macao
🇲🇺 Mauricio
🇲🇽 México
Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX México
🌎 Oriente Medio y Norte de África
🇳🇵 Nepal
Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV
🇳🇱 Países Bajos
NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Países Bajos
🇳🇿 Nueva Zelanda
🇳🇮 Nicaragua
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX
🇳🇴 Noruega
🇵🇦 Panamá
RPC | TVN Panamá | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panamá | FOX
🇵🇪 Perú
DIRECTV Sports Perú, DGO, Disney+ Premium Chile y Paramount+.
🇵🇹 Portugal
🇷🇴 Rumanía
🇸🇲 San Marino
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇸🇬 Singapur
🇿🇦 Sudáfrica
SABC 3 | SABC Plus | Aplicación Sporty TV
🇪🇸 España
DAZN España | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV España
🇸🇪 Suecia
🇨🇭 Suiza
RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV
🇹🇷 Turquía
🇬🇧 Reino Unido
ITV 1 Reino Unido | ITVX | STV Escocia | STV Player
🇺🇸 Estados Unidos
FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | Aplicaciónde FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio
🇺🇾 Uruguay
DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+
🇺🇿 Uzbekistán
🇻🇪 Venezuela
DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter
🇻🇳 Vietnam
¿Qué cadena retransmite el Mundial de fútbol de la FIFA en Turquía?
Para seguir cada partido de Turquía, los aficionados pueden sintonizar TRT.
Las mejores VPN y retransmisiones gratuitas para ver a Turquía en la Copa Mundial de la FIFA 2026
Para ver a la selección de Turquía, debes conectarte virtualmente a un país que ofrezca la transmisión gratuita o preferida.
- Elige una VPN rápida: ExpressVPN, NordVPN y Surfshark son las mejor valoradas para 2026.
- Instala la app en tu dispositivo (portátil, teléfono o Smart TV).
- Conéctate a un servidor en ese país.
- Abre el servicio de streaming: entra en la web o app de la cadena.
- Busca «Copa Mundial de la FIFA» y disfruta delpartido de Turquía en directo.
La opción del viajero: streaming con Saily eSIM
Saily, la eSIM de viaje creada por Nord Security, te deja descargar un plan de datos y ver el partido en 4K o HD sin retrasos.
- Descarga la aplicación de Saily en la App Store o Google Play.
- Elige tu plan: selecciona tu país (por ejemplo, Estados Unidos para el torneo) y un paquete de datos. Para ver partidos de 90 minutos, se recomienda un plan de 10 GB o 20 GB.
- Instala la eSIM: Sigue la guía de instalación con un solo toque de la aplicación. No necesitas tarjeta SIM física ni clip.
- Activa el plan al llegar y disfruta del partido con una conexión móvil dedicada de alta velocidad.