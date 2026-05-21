



Para ver partidos fuera del país de emisión, elude las restricciones geográficas con una VPN como ExpressVPN.

¿Cómo usarla?

1. Regístrate en una VPN fiable (como ExpressVPN, NordVPN o Surfshark) e instala su app.

2. Conéctate a un servidor en el país de la plataforma de streaming.

3. Inicia sesión, busca la retransmisión y dale a reproducir.

Consideraciones:

1. Evita las VPN gratuitas: no tienen la velocidad ni la capacidad de desbloqueo necesarias para ver deportes en directo.

2. En ordenador, abre el navegador en modo incógnito para evitar cookies anteriores.

3. Eludir los bloqueos geográficos incumple las condiciones de uso de algunas plataformas de streaming.

En Túnez se emitirá en los canales beIN Sports MAX y en la plataforma beIN CONNECT, y en abierto por Télévision Tunisienne (El Wataniya 1). En Suecia, SVT y TV4 compartirán la señal, emitiendo en SVT1 o TV4 y en sus plataformas SVT Play y TV4 Play.

¿Cuál es el próximo partido de Túnez en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El debut de Túnez en la Copa Mundial de la FIFA 2026,ante Suecia, tendrá lugar en el Estadio BBVA. Al ser el primer partido de las Águilas de Cartago y enfrentar a dos selecciones destacadas, se ofrecerá tanto en canales abiertos como en plataformas de pago.

Detalles Información Rival Suecia Fecha Domingo, 14 de junio de 2026 Hora de inicio 20:00 (hora local) / 03:00 (BST, 15 de junio) Estadio Estadio BBVA (Estadio de Monterrey) Ciudad Guadalupe, Monterrey, México

Cadenas de televisión que retransmitirán la Copa Mundial de la FIFA 2026 en todo el mundo

¿Qué cadena retransmite la Copa Mundial de la FIFA en Túnez?

Los aficionados pueden seguir cada partido en directo a través de beIN Sports y de la Radiodifusión Tunecina (ERTT).

Las mejores VPN y retransmisiones gratuitas para ver a Túnez en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Para ver a Túnez, basta con “trasladarse virtualmente” a un país que ofrezca la transmisión gratis o en tu idioma.

Elige una VPN rápida: ExpressVPN, NordVPN y Surfshark son las mejor valoradas para 2026. Instala la app en tu dispositivo (portátil, móvil o Smart TV) . Conéctate a un servidor en ese país. Abre el servicio de streaming: entra en la web o app de la cadena. Busca «Copa Mundial de la FIFA» y disfruta del partido de Túnez en directo.

Opción para viajeros: streaming con Saily eSIM.

Saily, servicio de eSIM de Nord Security, te deja bajar un paquete de datos directo a tu móvil. Es ideal para el Mundial 2026, pues ofrece el ancho de banda necesario para ver los partidos en 4K o HD sin retrasos.

Descarga la aplicación de Saily en la App Store o Google Play. Elige tu plan: selecciona tu país (por ejemplo, Estados Unidos para el torneo) y un paquete de datos. Para ver partidos de 90 minutos en streaming, se recomienda un plan de 10 GB o 20 GB . Instala la eSIM: Sigue la guía de instalación con un solo toque de la aplicación. No necesitas tarjeta SIM física ni clip. Act iva el plan al llegar y disfruta del partido con una conexión móvil dedicada de alta velocidad.



