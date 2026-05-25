¿Dónde ver hoy a Suiza en el Mundial de la FIFA 2026? Canales de TV y streams en vivo





Para ver partidos fuera del país de emisión original, elude las restricciones geográficas con una VPN como ExpressVPN.

¿Cómo usarla?

1. Regístrate en una VPN fiable (como ExpressVPN, NordVPN o Surfshark) e instala su app.

2. Conéctate a un servidor en el país de la plataforma de streaming.

3. Inicia sesión, busca la retransmisión y dale a reproducir.

Consideraciones:

1. Evita las VPN gratuitas: no tienen la velocidad ni la capacidad de desbloqueo necesarias para ver deportes en directo.

2. En ordenador, abre el navegador en modo incógnito para evitar cookies anteriores.

3. Eludir los bloqueos geográficos infringe las condiciones de uso de algunas plataformas de streaming.

En Suiza, la cadena pública SRG SSR tiene los derechos oficiales y emitirá el partido en directo y gratis por SRF (alemán), RTS (francés) y RSI (italiano), además de en sus plataformas digitales SRF Play, RTS Play y RSI Play. En Catar, beIN SPORTS, titular exclusivo para Oriente Medio y Norte de África (MENA), emitirá el encuentro en beIN SPORTS MAX y en la aplicación beIN CONNECT.

¿Cuál es el próximo partido de Suiza en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El debut de Suiza en la Copa Mundial de la FIFA 2026, anteCatar, será en el estadio de la Bahía de San Francisco. El partido se verá en canales abiertos y de pago.

Detalles Información Rival Qatar Fecha Sábado 13 de junio de 2026 Hora de inicio 12:00 (hora local) / 20:00 (BST) Estadio Estadio de la Bahía de San Francisco (Levi's Stadium) Ciudad Santa Clara, California, EE. UU.

Cadenas de televisión que retransmitirán la Copa Mundial de la FIFA 2026 en todo el mundo

¿Qué cadena retransmite el Mundial de fútbol de la FIFA en Suiza?

Para seguir cada partido de Suiza, los aficionados pueden sintonizar SRG SSR.

Las mejores VPN y retransmisiones gratuitas para ver a Suiza en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Para ver a la selección suiza, debes conectarte virtualmente a un país que ofrezca transmisión gratuita o preferencial.

Elige una VPN rápida: ExpressVPN, NordVPN y Surfshark son las mejores para 2026. Instala la app en tu dispositivo (portátil, móvil o Smart TV) . Conéctate a un servidor en ese país. Abre el servicio de streaming: entra en la web o app de la cadena. Busca «Copa Mundial de la FIFA» y disfruta del partido de Suiza en directo.

Opción para viajeros: streaming con Saily eSIM.

Saily, servicio de eSIM de Nord Security, te permite descargar datos directamente a tu móvil. Es ideal para el Mundial 2026, pues ofrece el ancho de banda necesario para ver transmisiones en 4K o HD sin retrasos.

Descarga la aplicación de Saily en la App Store o Google Play. Elige tu plan: selecciona tu país (por ejemplo, Estados Unidos para el torneo) y un paquete de datos. Para ver partidos de 90 minutos en streaming, se recomienda un plan de 10 GB o 20 GB . Instala la eSIM: sigue la guía de instalación con un solo toque de la aplicación. No necesitas tarjeta SIM física ni clip. Act iva el plan al llegar y disfruta del partido con una conexión móvil dedicada de alta velocidad.



