¿Dónde ver hoy a Suecia en el Mundial de la FIFA 2026? Próximo partido, hora de inicio, canales de televisión y retransmisiones en directo por Internet

Para ver partidos fuera del país de emisión original, elude las restricciones geográficas con una VPN como ExpressVPN.
¿Cómo usarla?
1. Regístrate en una VPN fiable (como ExpressVPN, NordVPN o Surfshark) e instala su app.
2. Conéctate a un servidor en el país de la plataforma de streaming.
3. Inicia sesión, busca la retransmisión y dale a reproducir.
Consideraciones:
1. Evita las VPN gratuitas: no tienen la velocidad ni la capacidad de desbloqueo necesarias para ver deportes en directo.
2. En ordenador, abre el navegador en modo incógnito para evitar cookies anteriores.
3. Eludir bloqueos geográficos puede violar los Términos de servicio de algunas plataformas.
En Suecia, los derechos se reparten entre la pública SVT y la privada TV4. El partido inaugural se emite en abierto por TV a través de SVT y online en SVT Play. En Túnez, beIN SPORTS tiene los derechos y emitirá el encuentro en beIN SPORTS MAX, con streaming en beIN CONNECT y cobertura local en Télévision Tunisienne (El Wataniya 1).
¿Cuál es el próximo partido de Suecia en la Copa Mundial de la FIFA 2026?
El debut de Suecia en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, ante Túnez, se disputará en el Estadio de Monterrey. Dado el interés por el primer partido de los Blågult frente a un rival africano, se ofrecerá tanto en señal abierta como en plataformas de pago.
Detalles
Información
Rival
Túnez
Fecha
Domingo, 14 de junio de 2026
Hora del saque inicial
20:00 (hora local) / 03:00 (BST, 15 de junio)
Estadio
Estadio de Monterrey (Estadio BBVA)
Ciudad
Guadalupe, Monterrey, México
Cadenas de televisión que retransmitirán la Copa Mundial de la FIFA 2026 en todo el mundo
🌍 País / Región
📺 Emisora
🇦🇫Afganistán
🇦🇱 Albania
🇩🇿 Argelia
🇦🇩 Andorra
TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+
🇦🇷 Argentina
Telefe | DIRECTV Sports | DGO | mitelefe | Paramount+
🇦🇺 Australia
🇦🇹 Austria
🇧🇪 Bélgica
🇧🇴 Bolivia
Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Disney+ Premium Chile, Entel TV.
🇧🇦 Bosnia y Herzegovina
🇧🇷 Brasil
SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play
🇧🇬 Bulgaria
🇨🇦 Canadá
TSN+ | TSN1 | CTV | Aplicación RDS | Aplicación CTV | Crave
🇨🇱 Chile
Chilevisión | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇨🇴Colombia
Caracol TV | RCN Televisión | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+
🇨🇷 Costa Rica
Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX
🇭🇷 Croacia
🇨🇾 Chipre
🇨🇿 Chequia
🇩🇰 Dinamarca
TV2 Dinamarca | TV2 Play Dinamarca
🇪🇨 Ecuador
DIRECTV Sports Ecuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+
🇸🇻 El Salvador
Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX
🇪🇪 Estonia
🇫🇯 Fiyi
🇫🇮 Finlandia
MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo
🇫🇷 Francia
M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL
🇩🇪 Alemania
🇬🇹 Guatemala
TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX
🇭🇳Honduras
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX
🇭🇰 Hong Kong
ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports
🇮🇩 Indonesia
TVRI | Vidio | TVRI Sport
🇮🇷 Irán
🇮🇪 Irlanda
🇮🇹 Italia
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇯🇵 Japón
🇽🇰 Kosovo
RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom
🇲🇴 Macao
🇲🇺 Mauricio
🇲🇽 México
Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX México
🌎 Oriente Medio y Norte de África
🇳🇵 Nepal
Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV
🇳🇱 Países Bajos
NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Países Bajos
🇳🇿 Nueva Zelanda
🇳🇮 Nicaragua
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX
🇳🇴 Noruega
🇵🇦 Panamá
RPC | TVN Panamá | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panamá | FOX
🇵🇪 Perú
DIRECTV Sports Perú, DGO, Disney+ Premium Chile y Paramount+.
🇵🇹 Portugal
🇷🇴 Rumanía
🇸🇲 San Marino
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇸🇬 Singapur
🇿🇦 Sudáfrica
SABC 3 | SABC Plus | Aplicación Sporty TV
🇪🇸 España
DAZN España | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV España
🇸🇪 Suecia
🇨🇭 Suiza
RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV
🇹🇷 Turquía
🇬🇧 Reino Unido
ITV 1 Reino Unido | ITVX | STV Escocia | STV Player
🇺🇸 Estados Unidos
FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | Aplicaciónde FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio
🇺🇾 Uruguay
DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+
🇺🇿 Uzbekistán
🇻🇪 Venezuela
DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter
🇻🇳 Vietnam
¿Qué cadena retransmite el Mundial de fútbol de la FIFA en Suecia?
Para seguir cada partido de Suecia, sintoniza SVT y TV4.
Las mejores VPN y transmisiones gratuitas para ver a Suecia en la Copa Mundial de la FIFA 2026
Para ver a la selección de Suecia, debes “trasladarte virtualmente” a un país que ofrezca una retransmisión gratuita o de tu preferencia. Así puedes hacerlo:
- Elige una VPN rápida: ExpressVPN, NordVPN y Surfshark son las mejor valoradas para 2026.
- Descarga la app en tu PC, móvil o Smart TV.
- Conéctate a un servidor en ese país.
- Abre el servicio de streaming: entra en la web o app de la cadena.
- Busca «Copa Mundial de la FIFA» y disfruta del partido de Suecia en directo.
La opción del viajero: streaming con Saily eSIM
Saily es un servicio de eSIM para viajes (desarrollado por los expertos de Nord Security) que te permite descargar un plan de datos digital directamente en tu teléfono. Es especialmente útil para la Copa del Mundo de 2026, ya que te garantiza el ancho de banda de alta velocidad necesario para una transmisión en directo en 4K o HD sin retrasos.
- Descarga la aplicación de Saily en la App Store o Google Play.
- Elige tu plan: selecciona tu país (por ejemplo, Estados Unidos para el torneo) y un paquete de datos. Para ver partidos de 90 minutos, se recomienda un plan de 10 GB o 20 GB.
- Instala la eSIM: Sigue la guía de instalación con un solo toque de la aplicación. No necesitas tarjeta SIM física ni clip.
- Activa el plan al llegar y disfruta del partido con una conexión móvil dedicada de alta velocidad.