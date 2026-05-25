¿Dónde ver hoy a Panamá en el Mundial de la FIFA 2026? Canales de TV y transmisiones en vivo por Internet





Para ver partidos fuera del país de emisión, elude las restricciones geográficas con una VPN como ExpressVPN.

¿Cómo usarla?

1. Regístrate en una VPN fiable (ExpressVPN, NordVPN o Surfshark) e instala su app.

2. Conéctate a un servidor del país de la plataforma.

3. Inicia sesión, busca la retransmisión y dale a reproducir.

Consideraciones:

1. Evita las VPN gratuitas: no tienen la velocidad ni la capacidad de desbloqueo necesarias para ver deportes en directo.

2. En ordenador, abre el navegador en modo incógnito para evitar cookies anteriores.

3. Eludir los bloqueos geográficos incumple las condiciones de uso de algunas plataformas de streaming.

En Panamá se emitirá por RPC TV (Canal 4) y TVN Canal 2, con streaming en Medcom GO y TVN Pass, y por cable en Tigo Sports. En Ghana se emitirá en abierto por las cadenas nacionales, mientras que SuperSport lo ofrecerá en DStv con streaming en la app DStv Stream.

¿Cuál es el próximo partido de Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El debut de Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 2026,ante Ghana, se disputará en el Estadio de Toronto y se emitirá tanto en señal abierta como en plataformas de pago.

Detalles Información Rival Ghana Fecha Miércoles, 17 de junio de 2026 Hora del saque inicial 19:00 (hora local) / 00:00 (BST, 18 de junio) Estadio Estadio de Toronto (BMO Field) Ciudad Toronto, Ontario, Canadá

Cadenas de televisión que retransmitirán la Copa Mundial de la FIFA 2026 en todo el mundo

¿Qué cadena retransmite el Mundial de fútbol de la FIFA en Panamá?

Los aficionados pueden seguir cada partido a través de TVN Media (TVN Canal 2) y Medcom (RPC TV / Telemetro).

Las mejores VPN y transmisiones gratuitas para ver a Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Para ver a la selección de Panamá, debes “trasladarte virtualmente” a un país que ofrezca transmisión gratuita o preferente.

Elige una VPN rápida: ExpressVPN, NordVPN o Surfshark. Instala la app en tu dispositivo (portátil, teléfono o Smart TV) . Conéctate a un servidor en ese país. Abre el servicio de streaming: entra en la web o app de la cadena. Busca «Copa Mundial de la FIFA» y disfruta del partido de Panamá en directo.

Para viajeros: streaming con Saily eSIM.

Saily, servicio eSIM de Nord Security, te deja bajar un paquete de datos directo a tu móvil. Es ideal para el Mundial 2026, pues ofrece el ancho de banda necesario para ver los partidos en 4K o HD sin retrasos.

Descarga la aplicación de Saily en la App Store o Google Play. Elige tu plan: selecciona tu país (por ejemplo, Estados Unidos para el torneo) y un paquete de datos. Para ver partidos de 90 minutos en streaming, se recomienda un plan de 10 GB o 20 GB . Instala la eSIM: sigue la guía de instalación de un toque. No necesitas tarjeta SIM física ni clip. Act iva el plan al llegar y disfruta del partido con una conexión móvil dedicada de alta velocidad.



