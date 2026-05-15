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Traducido por

¿Dónde ver hoy a México en el Mundial de la FIFA 2026? Canales de TV y transmisiones en vivo por Internet

World Cup
Mexico

La expectación crece mientras México se prepara para un exigente Grupo A: Sudáfrica, Corea del Sur y la República Checa.

El partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre México y Sudáfrica se jugará en el Estadio Azteca. Por su importancia, se retransmitirá en canales en abierto y plataformas de pago.

En México se transmitirá por TV Azteca (Azteca 7) y Televisa (Canal 5 y Las Estrellas), señal abierta que se capta con antena digital.

En Sudáfrica, la SABC (South African Broadcasting Corporation) lo emitirá en directo por SABC 1, SABC 3 y SABC Sport.

Detalles

Información

Rival

Sudáfrica

Fecha

Jueves 11 de junio de 2026

Hora de inicio

19:00 (hora local) / 20:00 (BST)

Estadio

Estadio Azteca (Ciudad de México)

Ciudad

Ciudad de México, México

Cadena de televisión de la Copa Mundial de la FIFA 2026

🌍 País / Región

📺 Emisora

🇦🇫 Afganistán

ATN

🇦🇱 Albania

TV Klan

🇩🇿 Argelia

ENTV

🇦🇩 Andorra

RTVE | M6 | DAZN

🇦🇷 Argentina

Telefe | TV Pública

🇦🇺 Australia

SBS

🇦🇹 Austria

ORF | ServusTV

🇦🇿 Azerbaiyán

Azerbaiyán: ITV

🇧🇪 Bélgica

VRT | RTBF

🇧🇴 Bolivia

Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports

🇧🇦 Bosnia y Herzegovina

Arena Sport

🇧🇷 Brasil

Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports

🇧🇬 Bulgaria

BNT

🇰🇭 Camboya

Hang Meas

🇨🇦 Canadá

Bell Media

🇨🇱 Chile

Chilevisión

🇨🇳 China

CMG

🇨🇴 Colombia

Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports

🇨🇷 Costa Rica

Teletica | Tigo Sports

🇭🇷 Croacia

HRT

🇨🇾 Chipre

Sigma TV

🇨🇿 República Checa

ČT | TV Nova

🇩🇰 Dinamarca

DR | TV2

🇪🇨 Ecuador

Teleamazonas

🇸🇻 El Salvador

TCS | Tigo Sports

🇪🇪 Estonia

TV3

🇫🇯 Fiyi

FBC

🇫🇮 Finlandia

Yle | MTV3

🇫🇷 Francia

M6 | beIN Sports

🇩🇪 Alemania

ARD | ZDF | Magenta Sport

🇬🇷 Grecia

ERT

🇬🇹 Guatemala

Albavisión | Tigo Sports

🇭🇳 Honduras

Televicentro | Tigo Sports

🇭🇰 Hong Kong

PCCW

🇭🇺 Hungría

MTVA

🇮🇸 Islandia

RÚV

🇮🇩 Indonesia

TVRI | RRI

🇮🇷 Irán

IRIB TV3

🇮🇪 Irlanda

RTÉ

🇮🇱 Israel

KAN | Charlton

🇮🇹 Italia

RAI | DAZN

🇯🇵 Japón

NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN

🇰🇿 Kazajistán

QAZTRK

🇽🇰 Kosovo

RTK | TV Vala | Arena Sport

🇰🇬 Kirguistán

KTRK

🇱🇻 Letonia

TV3 Letonia

🇱🇮 Liechtenstein

SRG SSR

🇱🇹 Lituania

TV3 Lituania

🇱🇺 Luxemburgo

VRT | RTBF

🇲🇴 Macao

TDM

🇲🇻 Maldivas

Medianet

🇲🇹 Malta

PBS

🇲🇺 Mauricio

MBC

🇲🇽 México

TelevisaUnivision | TV Azteca

🌎 Oriente Medio y Norte de África

beIN Sports

🇲🇳 Mongolia

EduTV | Televisión Nacional | Suld TV | MNB | mobihome VOO

🇲🇪 Montenegro

Arena Sport | RTCG

🇳🇵 Nepal

Acepro Media | Prime TV

🇳🇱 Países Bajos

NOS

🇳🇿 Nueva Zelanda

TVNZ

🇳🇮 Nicaragua

Grupo Ratensa | Tigo Sports

🇲🇰 Macedonia del Norte

Arena Sport

🇳🇴 Noruega

NRK | TV2

🇵🇦 Panamá

Medcom | TVN Media | Tigo Sports

🇵🇾 Paraguay

Trece | GEN TV | Tigo Sports

🇵🇪 Perú

América Televisión

🇵🇭 Filipinas

Aleph Group

🇵🇱 Polonia

TVP

🇵🇹 Portugal

Sport TV | LiveModeTV

🇷🇴 Rumanía

Antena

🇷🇺 Rusia

Match TV

🇸🇲 San Marino

RAI | DAZN

🇷🇸 Serbia

RTS | Arena Sport

🇸🇬 Singapur

Mediacorp

🇸🇰 Eslovaquia

STVR | TV JOJ

🇸🇮 Eslovenia

Arena Sport

🇿🇦 Sudáfrica

SABC | SportyTV

🌏 Sudamérica

DSports | Disney+

🇰🇷 Corea del Sur

JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK

🇪🇸 España

RTVE | Mediapro | DAZN

🌍 África subsahariana

New World TV | SuperSport

🇸🇪 Suecia

SVT | TV4

🇨🇭 Suiza

SRG SSR

🇹🇼 Taiwán

ELTA | EBC | TTV

🇹🇯 Tayikistán

Varzish TV | TV Football

🇹🇱 Timor Oriental

ETO

🇹🇷 Turquía

TRT

🇹🇲 Turkmenistán

Turkmenistán Sport

🇺🇦 Ucrania

MEGOGO

🇬🇧 Reino Unido

BBC | ITV

🇺🇸 Estados Unidos

Fox Sports (inglés) | Telemundo (español)

🇺🇾 Uruguay

Canal 5 | Antel TV

🇺🇿 Uzbekistán

Zo'r TV

🇻🇪 Venezuela

Televen

🇻🇳 Vietnam

VTV


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MÁS INFORMACIÓN: «Va a estar orgulloso»: Raúl Jiménez habla del duelo por su padre, su evolución y la oportunidad del Mundial.

¿Qué cadena retransmite el Mundial de fútbol de la FIFA en México?

Los aficionados pueden seguir la campaña de México en el Mundial a través de TelevisaUnivision y TV Azteca.

Las mejores VPN y transmisiones gratuitas para ver a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Para ver a la selección de México, debes “trasladarte virtualmente” a un país que ofrezca transmisión gratuita o preferente. A continuación, te explicamos cómo hacerlo:

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  4. Abre el servicio de streaming: entra en la web o app de la cadena.
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