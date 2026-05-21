



Para ver partidos fuera del país de emisión original, elude las restricciones geográficas con una VPN como ExpressVPN.

¿Cómo usarla?

1. Regístrate en una VPN fiable (ExpressVPN, NordVPN o Surfshark) e instala su app.

2. Conéctate a un servidor en el país de la plataforma.

3. Inicia sesión, busca la retransmisión y dale a reproducir.

Consideraciones:

1. Evita las VPN gratuitas: no tienen la velocidad ni la capacidad de desbloqueo necesarias para ver deportes en directo.

2. En ordenador, abre el navegador en modo incógnito para evitar cookies anteriores.

3. Eludir los bloqueos geográficos incumple las condiciones de uso de algunas plataformas de streaming.

En Marruecos se emitirá en los canales premium beIN Sports MAX y en la plataforma digital beIN CONNECT, y en abierto por Arryadia y Al Aoula (SNRT). En Brasil, el Grupo Globo lo transmitirá en abierto. En Brasil, se verá en TV Globo, el canal de cable SporTV, SBT/N Sports y el canal digital CazéTV.

¿Cuál es el próximo partido de Marruecos en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El primer partido de Marruecos en la Copa Mundial de la FIFA 2026, contra Brasil, se jugará en el MetLife Stadium. Como es el debut de los Leones del Atlas y enfrenta a dos selecciones famosas, se emitirá en abierto y en plataformas de pago.

Detalles Información Rival Brasil Fecha Sábado, 13 de junio de 2026 Hora de inicio 18:00 (hora local) / 23:00 (BST) Estadio Estadio MetLife (Nueva York-Nueva Jersey) Ciudad East Rutherford, Nueva Jersey, EE. UU.

Cadenas de televisión que retransmitirán la Copa Mundial de la FIFA 2026 en todo el mundo

¿Qué cadena retransmite la Copa Mundial de la FIFA en Marruecos?

Los aficionados pueden seguir cada partido de los Leones del Atlas en directo a través de beIN Sports y SNRT.

Las mejores VPN y retransmisiones gratuitas para ver a Marruecos en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Para ver a la selección de Marruecos, debes “trasladarte virtualmente” a un país que ofrezca la retransmisión gratuita o preferente.

Elige una VPN rápida: ExpressVPN, NordVPN y Surfshark son las mejor valoradas para 2026. Instala la app en tu dispositivo (portátil, móvil o Smart TV) . Conéctate a un servidor en ese país. Abre el servicio de streaming: entra en la web o app de la cadena. Busca «Copa Mundial de la FIFA» y disfruta del partido de Marruecos en directo.

Opción para viajeros: streaming con Saily eSIM.

Saily, servicio eSIM de Nord Security, te deja bajar un paquete de datos directo a tu móvil. Es ideal para el Mundial 2026, pues ofrece el ancho de banda necesario para ver los partidos en 4K o HD sin cortes.

Descarga la aplicación de Saily en la App Store o Google Play. Elige tu plan: selecciona tu país (por ejemplo, Estados Unidos para el torneo) y un paquete de datos. Para ver partidos de 90 minutos en streaming, se recomienda un plan de 10 GB o 20 GB . Instala la eSIM: sigue la guía de un toque. No necesitas tarjeta SIM física ni clip. Act iva el plan al llegar y disfruta del partido con una conexión móvil dedicada de alta velocidad.



