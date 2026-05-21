Para ver partidos fuera del país de emisión original, elude las restricciones geográficas con una VPN como ExpressVPN.
¿Cómo usarla?
1. Regístrate en una VPN fiable (como ExpressVPN, NordVPN o Surfshark) e instala su app.
2. Conéctate a un servidor en el país de la plataforma.
3. Inicia sesión, busca la retransmisión y dale a reproducir.
Consideraciones:
1. Evita las VPN gratuitas: no tienen la velocidad ni la capacidad de desbloqueo necesarias para ver deportes en directo.
2. En ordenador, abre el navegador en modo incógnito para evitar cookies anteriores.
3. Eludir bloqueos geográficos puede incumplir los Términos de servicio de algunas plataformas.
En Estados Unidos, el partido se verá en Fox Sports(FOX o FS1) y Telemundo (o Universo), disponibles con una antena digital estándar. En Paraguay, se emitirá en abierto por Trece y GEN TV, además de por el canal premium Tigo Sports.
¿Cuál es el próximo partido de Estados Unidos en la Copa Mundial de la FIFA 2026?
El debut de Estados Unidos en la fase de grupos, ante Paraguay, tendrá lugar en el SoFi Stadium. Por ser el primer partido de las Barras y Estrellas y enfrentar a dos selecciones destacadas, se ofrecerá tanto en canales abiertos como en plataformas de pago.
Detalles
Información
Rival
Paraguay
Fecha
Viernes, 12 de junio de 2026
Hora de inicio
18:00 (hora local) / 02:00 (BST, 13 de junio)
Estadio
SoFi Stadium (Estadio de Los Ángeles)
Ciudad
Inglewood, California, EE. UU.
Cadenas de televisión que retransmitirán la Copa Mundial de la FIFA 2026 en todo el mundo
🌍 País / Región
📺 Emisora
🇦🇫 Afganistán
🇦🇱 Albania
🇩🇿 Argelia
🇦🇩 Andorra
TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+
🇦🇷 Argentina
Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+
🇦🇺 Australia
🇦🇹 Austria
🇧🇪 Bélgica
🇧🇴 Bolivia
Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Chile | Entel TV
🇧🇦 Bosnia y Herzegovina
🇧🇷 Brasil
SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play
🇧🇬 Bulgaria
🇨🇦 Canadá
TSN+ | TSN1 | CTV | Aplicación RDS | Aplicación CTV | Crave
🇨🇱 Chile
Chilevisión | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇨🇴 Colombia
Caracol TV | RCN Televisión | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+
🇨🇷 Costa Rica
Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX
🇭🇷 Croacia
🇨🇾 Chipre
🇨🇿 República Checa
🇩🇰 Dinamarca
TV2 Dinamarca | TV2 Play Dinamarca
🇪🇨 Ecuador
DIRECTV Sports Ecuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+
🇸🇻 El Salvador
Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX
🇪🇪 Estonia
🇫🇯 Fiyi
🇫🇮 Finlandia
MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo
🇫🇷 Francia
M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL
🇩🇪 Alemania
🇬🇹 Guatemala
TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapín TV | Tigo Sports Guatemala | FOX
🇭🇳 Honduras
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX
🇭🇰 Hong Kong
ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports
🇮🇩 Indonesia
TVRI | Vidio | TVRI Sport
🇮🇷 Irán
🇮🇪 Irlanda
🇮🇹 Italia
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇯🇵 Japón
🇽🇰 Kosovo
RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom
🇲🇴 Macao
🇲🇺 Mauricio
🇲🇽 México
Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX México
🌎 Oriente Medio y Norte de África
🇳🇵 Nepal
Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV
🇳🇱 Países Bajos
NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Países Bajos
🇳🇿 Nueva Zelanda
🇳🇮 Nicaragua
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX
🇳🇴 Noruega
🇵🇦 Panamá
RPC | TVN Panamá | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panamá | FOX
🇵🇪 Perú
DIRECTV Sports Perú | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇵🇹 Portugal
🇷🇴 Rumanía
🇸🇲 San Marino
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇸🇬 Singapur
🇿🇦 Sudáfrica
SABC 3 | SABC Plus | Aplicación Sporty TV
🇪🇸 España
DAZN España | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV España
🇸🇪 Suecia
🇨🇭 Suiza
RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV
🇹🇷 Turquía
🇬🇧 Reino Unido
ITV 1 UK | ITVX | STV Escocia | STV Player
🇺🇸 Estados Unidos
FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | Aplicación de FOX Sports | Tubi | FOX One | Fútbol de Primera Radio
🇺🇾 Uruguay
DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Canal 5 Uruguay y Paramount+.
🇺🇿 Uzbekistán
🇻🇪 Venezuela
DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter
🇻🇳 Vietnam
¿Qué cadena retransmite la Copa Mundial de la FIFA en Estados Unidos?
Para seguir cada momento de la selección estadounidense, sintoniza la cobertura en inglés en Fox Sports o en español en Telemundo.
Las mejores VPN y retransmisiones gratuitas para ver a la selección de Estados Unidos en la Copa Mundial de la FIFA 2026
Para ver a la selección de EE. UU., debes “trasladarte virtualmente” a un país que ofrezca transmisión gratuita o preferida. Así puedes hacerlo:
- Elige una VPN rápida: ExpressVPN, NordVPN y Surfshark son las mejor valoradas para 2026.
- Descarga la app en tu PC, móvil o Smart TV.
- Conéctate a un servidor del país elegido.
- Abre el servicio de streaming: entra en la web o app de la cadena.
- Busca «Copa Mundial de la FIFA» y disfruta delpartido de la selección de Estados Unidos en directo.
Opción para viajeros: streaming con Saily eSIM
Saily, la eSIM de viaje de Nord Security, te ofrece un plan de datos móvil para ver la Copa del Mundo 2026 con la calidad 4K o HD y sin interrupciones.
- Descarga la aplicación de Saily en la App Store o Google Play.
- Elige tu plan: selecciona tu país (por ejemplo, Estados Unidos) y un paquete de datos. Para ver partidos de 90 minutos, se recomienda un plan de 10 GB o 20 GB.
- Instala la eSIM: Sigue la guía de instalación con un solo toque de la aplicación. No necesitas tarjeta SIM física ni clip.
- Activa el plan al llegar y disfruta del partido con una conexión móvil dedicada de alta velocidad.