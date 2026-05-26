¿Dónde ver hoy a la República Checa en el Mundial de la FIFA 2026? Canales de TV y streams en vivo





Para ver partidos fuera del país de emisión original, elude las restricciones geográficas con una VPN como ExpressVPN.

¿Cómo usarla?

1. Regístrate en una VPN fiable (ExpressVPN, NordVPN o Surfshark) e instala su app.

2. Conéctate a un servidor en el país de la plataforma de streaming.

3. Inicia sesión, busca la retransmisión y dale a reproducir.

Consideraciones:

1. Evita las VPN gratuitas: no tienen la velocidad ni la capacidad de desbloqueo necesarias para ver deportes en directo.

2. En ordenador, abre el navegador en modo incógnito para evitar cookies anteriores.

3. Eludir los bloqueos geográficos incumple las condiciones de uso de algunas plataformas de streaming.

En la República Checa, los derechos se reparten entre la pública Česká televize y el canal privado TV Nova. Los aficionados podrán ver el partido en directo y gratis en ČT Sporty Nova, o seguirlo online a través de la app ČT sport/iVysílání y la plataforma Voyo. En Corea del Sur se emitirá en exclusiva por JTBC y la pública KBS, con streaming en JTBC NOW y KBS+.

¿Cuál es el próximo partido de la República Checa en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El debut de la República Checa en la Copa Mundial de la FIFA 2026, ante Corea del Sur, será en el Estadio de Guadalajara. Tras 20 años de ausencia, el partido se verá en canales abiertos y de pago.

Detalles Información Rival Corea del Sur Fecha Jueves 11 de junio de 2026 Hora de inicio 20:00 (hora local) / 03:00 (BST, 12 de junio) Estadio Estadio Guadalajara (Akron Stadium) Ciudad Zapopan, Guadalajara, México

Canales de TV que transmitirán la Copa Mundial de la FIFA 2026 en todo el mundo

¿Qué cadena retransmite el Mundial de fútbol de la FIFA en la República Checa?

Para seguir cada partido de la República Checa, los aficionados pueden sintonizar Česká televize y TV Nova.

Las mejores VPN y transmisiones gratuitas para ver a la República Checa en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Para ver a la selección de la República Checa, debes “trasladarte virtualmente” a un país que ofrezca una retransmisión gratuita o de tu preferencia.

Elige una VPN rápida: ExpressVPN, NordVPN y Surfshark son las mejor valoradas para 2026. Instala la app en tu dispositivo (portátil, móvil o Smart TV) . Conéctate a un servidor en ese país. Abre el servicio de streaming: entra en la web o app de la cadena. Busca «Copa Mundial de la FIFA» y disfruta del partido de la República Checa en directo.

Opción para viajeros: streaming con Saily eSIM.

Saily, servicio de eSIM para viajes de Nord Security, te permite descargar un paquete de datos directamente a tu teléfono. Es ideal para el Mundial de 2026, pues ofrece el ancho de banda necesario para ver transmisiones en 4K o HD sin retrasos.

Descarga la aplicación de Saily en la App Store o Google Play. Elige tu plan: selecciona tu país (por ejemplo, Estados Unidos para el torneo) y un paquete de datos. Para ver partidos de 90 minutos en streaming, se recomienda un plan de 10 GB o 20 GB . Instala la eSIM: Sigue la guía de instalación con un solo toque de la aplicación. No necesitas tarjeta SIM física ni clip. Act iva el plan al llegar y disfruta del partido con una conexión móvil dedicada de alta velocidad.



