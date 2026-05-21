



Para ver partidos fuera del país de emisión original, elude las restricciones geográficas con una VPN como ExpressVPN.

¿Cómo usarla?

1. Regístrate en una VPN fiable (ExpressVPN, NordVPN o Surfshark) e instala su app.

2. Conéctate a un servidor en el país de la plataforma.

3. Inicia sesión, busca la retransmisión y dale a reproducir.

Consideraciones:

1. Evita las VPN gratuitas: no tienen la velocidad ni la capacidad de desbloqueo necesarias para ver deportes en directo.

2. En ordenador, abre el navegador en modo incógnito para evitar cookies anteriores.

3. Eludir los bloqueos geográficos infringe las condiciones de uso de algunas plataformas de streaming.

En Irán se emitirá en abierto por IRIB TV3 y, con cobertura premium, por beIN Sports. En Nueva Zelanda se verá en directo en TVNZ 1 y en la plataforma TVNZ+.

¿Cuál es el próximo partido de Irán en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El debut de Irán en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, ante Nueva Zelanda, se disputará en el SoFi Stadium. Al ser el primer partido del Team Melli y enfrentar a dos selecciones destacadas, se ofrecerá tanto en señal abierta como en plataformas premium.

Detalles Información Rival Nueva Zelanda Fecha Lunes, 15 de junio de 2026 Hora del saque inicial 18:00 (hora local) / 02:00 (BST, 16 de junio) Estadio SoFi Stadium (Estadio de Los Ángeles) Ciudad Inglewood, California, EE. UU.

Cadenas de televisión que retransmitirán la Copa Mundial de la FIFA 2026 en todo el mundo

¿Qué cadena retransmite la Copa Mundial de la FIFA en Irán?

Los aficionados pueden seguir cada partido en directo a través de IRIB TV3 o disfrutar de una cobertura completa en beIN Sports.

Las mejores VPN y retransmisiones gratuitas para ver a Irán en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Para ver a la selección de Irán, debes “trasladarte virtualmente” a un país que ofrezca transmisión gratuita o preferida.

Elige una VPN rápida: ExpressVPN, NordVPN o Surfshark. Instala la aplicación en tu dispositivo (portátil, teléfono o Smart TV) . Conéctate a un servidor en ese país. Abre el servicio de streaming: entra en la web o app de la cadena. Busca «Copa Mundial de la FIFA» y disfruta del partido de Irán en directo.

Opción para viajeros: streaming con Saily eSIM.

Saily, servicio eSIM de Nord Security, te deja bajar un paquete de datos directo a tu móvil. Es ideal para el Mundial 2026, pues ofrece el ancho de banda necesario para ver los partidos en 4K o HD sin retrasos.

Descarga la aplicación de Saily en la App Store o Google Play. Elige tu plan: selecciona tu país (por ejemplo, Estados Unidos para el torneo) y un paquete de datos. Para ver partidos de 90 minutos en streaming, se recomienda un plan de 10 GB o 20 GB . Instala la eSIM: sigue la guía de instalación de un toque. No necesitas tarjeta SIM física ni clip. Act iva el plan al llegar y disfruta del partido con una conexión móvil dedicada de alta velocidad.



