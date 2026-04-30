



Cadenas de televisión que retransmitirán la Copa Mundial de la FIFA 2026 en todo el mundo

🌍 País / Región 📺 Emisora 🇦🇫 Afganistán ATN 🇦🇱 Albania TV Klan 🇩🇿 Argelia ENTV 🇦🇩 Andorra RTVE | M6 | DAZN 🇦🇷 Argentina Telefe | TV Pública 🇦🇺 Australia SBS 🇦🇹 Austria ORF | ServusTV 🇦🇿 Azerbaiyán Azerbaiyán: ITV 🇧🇪 Bélgica VRT | RTBF 🇧🇴 Bolivia Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina Arena Sport 🇧🇷 Brasil Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports 🇧🇬 Bulgaria BNT 🇰🇭 Camboya Hang Meas 🇨🇦 Canadá Bell Media 🇨🇱 Chile Chilevisión 🇨🇳 China CMG 🇨🇴 Colombia Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports 🇨🇷 Costa Rica Teletica | Tigo Sports 🇭🇷 Croacia HRT 🇨🇾 Chipre Sigma TV 🇨🇿 Chequia ČT | TV Nova 🇩🇰 Dinamarca DR | TV2 🇪🇨 Ecuador Teleamazonas 🇸🇻 El Salvador TCS | Tigo Sports 🇪🇪 Estonia TV3 🇫🇯 Fiyi FBC 🇫🇮 Finlandia Yle | MTV3 🇫🇷 Francia M6 | beIN Sports 🇩🇪 Alemania ARD | ZDF | Magenta Sport 🇬🇷 Grecia ERT 🇬🇹 Guatemala Albavisión | Tigo Sports 🇭🇳 Honduras Televicentro | Tigo Sports 🇭🇰 Hong Kong PCCW 🇭🇺 Hungría MTVA 🇮🇸 Islandia RÚV 🇮🇩 Indonesia TVRI | RRI 🇮🇷 Irán IRIB TV3 🇮🇪 Irlanda RTÉ 🇮🇱 Israel KAN | Charlton 🇮🇹 Italia RAI | DAZN 🇯🇵 Japón NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN 🇰🇿 Kazajistán QAZTRK 🇽🇰 Kosovo RTK | TV Vala | Arena Sport 🇰🇬 Kirguistán KTRK 🇱🇻 Letonia TV3 Letonia 🇱🇮 Liechtenstein SRG SSR 🇱🇹 Lituania TV3 Lituania 🇱🇺 Luxemburgo VRT | RTBF 🇲🇴 Macao TDM 🇲🇻 Maldivas Medianet 🇲🇹 Malta PBS 🇲🇺 Mauricio MBC 🇲🇽 México TelevisaUnivision | TV Azteca 🌎 Oriente Medio y Norte de África beIN Sports 🇲🇳 Mongolia EduTV | Televisión Nacional | Suld TV | MNB | mobihome VOO 🇲🇪 Montenegro Arena Sport | RTCG 🇳🇵 Nepal Acepro Media | Prime TV 🇳🇱 Países Bajos NOS 🇳🇿 Nueva Zelanda TVNZ 🇳🇮 Nicaragua Grupo Ratensa | Tigo Sports 🇲🇰 Macedonia del Norte Arena Sport 🇳🇴 Noruega NRK | TV2 🇵🇦 Panamá Medcom | TVN Media | Tigo Sports 🇵🇾 Paraguay Trece | GEN TV | Tigo Sports 🇵🇪 Perú América Televisión 🇵🇭 Filipinas Aleph Group 🇵🇱 Polonia TVP 🇵🇹 Portugal Sport TV | LiveModeTV 🇷🇴 Rumanía Antena 🇷🇺 Rusia Match TV 🇸🇲 San Marino RAI | DAZN 🇷🇸 Serbia RTS | Arena Sport 🇸🇬 Singapur Mediacorp 🇸🇰 Eslovaquia STVR | TV JOJ 🇸🇮 Eslovenia Arena Sport 🇿🇦 Sudáfrica SABC | SportyTV 🌏 Sudamérica DSports | Disney+ 🇰🇷 Corea del Sur JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK 🇪🇸 España RTVE | Mediapro | DAZN 🌍 África subsahariana New World TV | SuperSport 🇸🇪 Suecia SVT | TV4 🇨🇭 Suiza SRG SSR 🇹🇼 Taiwán ELTA | EBC | TTV 🇹🇯 Tayikistán Varzish TV | TV Football 🇹🇱 Timor Oriental ETO 🇹🇷 Turquía TRT 🇹🇲 Turkmenistán Turkmenistán Sport 🇺🇦 Ucrania MEGOGO 🇬🇧 Reino Unido BBC | ITV 🇺🇸 Estados Unidos Fox Sports (inglés) | Telemundo (español) 🇺🇾 Uruguay Canal 5 | Antel TV 🇺🇿 Uzbekistán Zo'r TV 🇻🇪 Venezuela Televen 🇻🇳 Vietnam VTV





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¿Qué cadena retransmite la Copa Mundial de la FIFA en Haití?

Los aficionados que quieran seguir cada momento de la lucha de Les Grenadiers por la gloria pueden sintonizar la retransmisión en directo en Tele Haiti y Canal+ Haiti.

Las mejores VPN y transmisiones gratuitas para ver a Haití en la Copa Mundial de la FIFA 2026





Para ver a la selección de Haití, debes “trasladarte virtualmente” a un país que ofrezca transmisión gratuita o preferencial.

Elige una VPN rápida (ExpressVPN, NordVPN o Surfshark). Instala la app en tu dispositivo (portátil, teléfono o Smart TV) . Conéctate a un servidor en ese país. Abre el servicio de streaming: entra en la web o app de la cadena. Busca «Copa Mundial de la FIFA» y disfruta del partido de Haití en directo.

La opción del viajero: streaming con Saily eSIM.

Saily, servicio de eSIM para viajes de Nord Security, te permite descargar un paquete de datos directamente a tu teléfono. Es ideal para el Mundial de 2026, pues ofrece el ancho de banda necesario para ver transmisiones en 4K o HD sin retrasos.

Descarga la aplicación de Saily en la App Store o Google Play. Elige tu plan: selecciona tu país (por ejemplo, Estados Unidos para el torneo) y un paquete de datos. Para ver partidos de 90 minutos en streaming, se recomienda un plan de 10 GB o 20 GB . Instala la eSIM: sigue la guía de instalación con un solo toque de la aplicación. No necesitas tarjeta SIM física ni clip. Act iva el plan al llegar y disfruta del partido en streaming con una conexión móvil dedicada de alta velocidad.







