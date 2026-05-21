



Para ver partidos fuera del país de emisión original, elude las restricciones geográficas con una VPN como ExpressVPN.

¿Cómo usarla?

1. Regístrate en una VPN fiable (como ExpressVPN, NordVPN o Surfshark) e instala su app.

2. Conéctate a un servidor en el país de la plataforma.

3. Inicia sesión, busca la retransmisión y dale a reproducir.

Consideraciones:

1. Evita las VPN gratuitas: no tienen la velocidad ni la capacidad de desbloqueo necesarias para ver deportes en directo.

2. En ordenador, abre el navegador en modo incógnito para evitar cookies anteriores.

¿Qué cadena retransmite la Copa Mundial de la FIFA en Escocia?

Los aficionados pueden seguir cada momento de la lucha de Escocia por la gloria en directo a través de la BBC y STV.

Las mejores VPN y retransmisiones gratuitas para ver a Escocia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Para ver a la selección de Escocia, debes “trasladarte virtualmente” a un país que ofrezca una retransmisión gratuita o preferente.

Elige una VPN rápida: ExpressVPN, NordVPN y Surfshark son las mejor valoradas para 2026. Instala la aplicación en tu dispositivo (portátil, móvil o Smart TV) . Conéctate a un servidor en ese país. Abre el servicio de streaming: entra en la web o app de la cadena. Busca «Copa Mundial de la FIFA» y disfruta del partido de Escocia en directo.

Opción para viajeros: streaming con Saily eSIM.

Saily, servicio de eSIM de Nord Security, te deja bajar un paquete de datos directo a tu móvil. Es ideal para el Mundial 2026, pues ofrece el ancho de banda necesario para ver los partidos en 4K o HD sin retrasos.

Descarga la aplicación de Saily en la App Store o Google Play. Elige tu plan: selecciona tu país (por ejemplo, Estados Unidos para el torneo) y un paquete de datos. Para ver partidos de 90 minutos en streaming, se recomienda un plan de 10 GB o 20 GB . Instala la eSIM: sigue la guía de un toque en la app. No necesitas tarjeta SIM física ni clip. Act iva el plan al llegar y disfruta del partido con una conexión móvil dedicada de alta velocidad.



