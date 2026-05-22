



Para ver partidos fuera del país de emisión original, elude las restricciones geográficas con una VPN como ExpressVPN.

¿Cómo usarla?

1. Regístrate en una VPN fiable (ExpressVPN, NordVPN o Surfshark) e instala su app.

2. Conéctate a un servidor en el país de la plataforma.

3. Inicia sesión, busca la retransmisión y dale a reproducir.

Consideraciones:

1. Evita las VPN gratuitas: no tienen la velocidad ni la capacidad de desbloqueo necesarias para ver deportes en directo.

2. En ordenador, abre el navegador en modo incógnito para evitar cookies anteriores.

3. Eludir los bloqueos geográficos infringe las condiciones de uso de algunas plataformas de streaming.

En Curaçao se verá en TeleCuracao, canal público que emite en abierto para todo el país. En Alemania, los canales públicos ARD y ZDF, junto con la cadena premium MagentaTV, tienen los derechos. El encuentro se emitirá en abierto por ZDF o Das Erste (ARD), y también en sus plataformas de streaming.

¿Cuál es el próximo partido de Curazao en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El debut de Curazao en la Copa Mundial de la FIFA 2026, ante Alemania, se disputará en el NRG Stadium y se emitirá tanto en canales abiertos como de pago.

Detalles Información Rival Alemania Fecha Domingo, 14 de junio de 2026 Hora del saque inicial 12:00 (hora local) / 18:00 (BST) Estadio Estadio NRG (Estadio de Houston) Ciudad Houston, Texas, EE. UU.

Canales de televisión que retransmitirán la Copa Mundial de la FIFA 2026 en todo el mundo

¿Qué cadena retransmite el Mundial de fútbol de la FIFA en Curazao?

Los aficionados pueden sintonizar TeleCurazao y DirecTV para seguir cada momento de la participación de Curazao en la Copa del Mundo.

Las mejores VPN y transmisiones gratuitas para ver a Curazao en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Para ver a la selección de Curazao, debes conectarte virtualmente a un país que ofrezca la transmisión gratis o en exclusiva.

Elige una VPN rápida: ExpressVPN, NordVPN o Surfshark. Instala la app en tu dispositivo (portátil, teléfono o Smart TV) . Conéctate a un servidor en ese país. Abre el servicio de streaming: entra en la web o app de la cadena. Busca «Copa Mundial de la FIFA» y disfruta del partido de Curazao en directo.

Para viajeros: streaming con Saily eSIM.

Saily, servicio eSIM de Nord Security, te deja bajar un paquete de datos directo a tu móvil. Es ideal para el Mundial 2026, pues ofrece el ancho de banda necesario para ver los partidos en 4K o HD sin retrasos.

Descarga la aplicación de Saily en la App Store o Google Play. Elige tu plan: selecciona tu país (por ejemplo, Estados Unidos para el torneo) y un paquete de datos. Para ver partidos de 90 minutos en streaming, se recomienda un plan de 10 GB o 20 GB . Instala la eSIM: sigue la guía de instalación de un toque. No necesitas tarjeta SIM física ni clip. Act iva el plan al llegar y disfruta del partido con una conexión móvil dedicada de alta velocidad.



