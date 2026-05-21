



Para ver partidos fuera del país de emisión original, elude las restricciones geográficas con una VPN como ExpressVPN.

¿Cómo usarla?

1. Regístrate en una VPN fiable (ExpressVPN, NordVPN o Surfshark) e instala su app.

2. Conéctate a un servidor en el país de la plataforma.

3. Inicia sesión, busca la retransmisión y dale a reproducir.

Consideraciones:

1. Evita las VPN gratuitas: no tienen la velocidad ni la capacidad de desbloqueo necesarias para ver deportes en directo.

2. En ordenador, abre el navegador en modo incógnito para evitar cookies anteriores.

3. Eludir los bloqueos geográficos incumple las condiciones de uso de algunas plataformas de streaming.

En Cabo Verde se verá en SuperSport y New World TV, disponibles por satélite y en DStv. En España, la pública RTVE lo emitirá en directo por La 1 y en RTVE Play.

¿Cuál es el próximo partido de Cabo Verde en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El debut de Cabo Verde en la Copa Mundial de la FIFA 2026, ante España, se disputará en el Mercedes-Benz Stadium. Por ser el primer partido de los Tiburones Azules y enfrentar a dos selecciones destacadas, se ofrecerá tanto en señal abierta como en plataformas de pago.

Detalles Información Rival España Fecha Lunes, 15 de junio de 2026 Hora del saque inicial 12:00 (hora local) / 17:00 (BST) Estadio Estadio Mercedes-Benz (Atlanta) Ciudad Atlanta, Georgia, EE. UU.

Canales de TV que transmitirán la Copa Mundial de la FIFA 2026 a nivel mundial

¿Qué cadena retransmite la Copa Mundial de la FIFA en Cabo Verde?

Los aficionados que quieran seguir cada momento de la histórica campaña de los Tiburones Azules podrán ver toda la acción en directo en New World TV y SuperSport, las principales cadenas de la región.

Las mejores VPN y retransmisiones gratuitas para ver a Cabo Verde en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Para ver a la selección de Cabo Verde, debes “trasladarte virtualmente” a un país que ofrezca la transmisión gratis o en mejor calidad.

Elige una VPN rápida: ExpressVPN, NordVPN y Surfshark son las mejor valoradas para 2026. Instala la app en tu dispositivo (portátil, móvil o Smart TV) . Conéctate a un servidor en ese país. Abre el servicio de streaming: entra en la web o app de la cadena. Busca «Copa Mundial de la FIFA» y disfruta del partido de Cabo Verde en directo.

Opción para viajeros: streaming con Saily eSIM.

Saily, servicio eSIM de Nord Security, te deja bajar un paquete de datos directo a tu móvil. Es ideal para el Mundial 2026, pues ofrece el ancho de banda necesario para ver los partidos en 4K o HD sin retrasos.

Descarga la aplicación de Saily en la App Store o Google Play. Elige tu plan: selecciona tu país (por ejemplo, Estados Unidos para el torneo) y un paquete de datos. Para ver partidos de 90 minutos en streaming, se recomienda un plan de 10 GB o 20 GB . Instala la eSIM: Sigue la guía de instalación con un solo toque de la aplicación. No necesitas tarjeta SIM física ni clip. Act iva el plan al llegar y disfruta del partido con una conexión móvil dedicada de alta velocidad.



