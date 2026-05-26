¿Dónde ver hoy a Bosnia y Herzegovina en el Mundial de la FIFA 2026? Canales de TV y transmisiones en vivo por Internet





Para ver partidos fuera del país de emisión original, elude las restricciones geográficas con una VPN como ExpressVPN.

¿Cómo usarla?

1. Regístrate en una VPN fiable (ExpressVPN, NordVPN o Surfshark) e instala su app.

2. Conéctate a un servidor en el país de la plataforma.

3. Inicia sesión, busca la retransmisión y dale a reproducir.

Consideraciones:

1. Evita las VPN gratuitas: no tienen la velocidad ni la capacidad de desbloqueo necesarias para ver deportes en directo.

2. En ordenador, abre el navegador en modo incógnito para evitar cookies anteriores.

3. Eludir los bloqueos geográficos infringe las condiciones de uso de algunas plataformas de streaming.

En Bosnia y Herzegovina se verá en Arena Sport, que ofrecerá la señal en directo por su paquete premium de canales deportivos y en streaming en sus plataformas oficiales. En Canadá, Bell Media tiene los derechos y transmitirá el partido en TSN (inglés), RDS (francés) y, de forma selectiva, en CTV. También se podrá ver por las apps de TSN y RDS o en Crave con la señal de CTV.

¿Cuál es el próximo partido de Bosnia y Herzegovina en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El debut de Bosnia y Herzegovina en la Copa Mundial de la FIFA 2026, anteCanadá, será en el Estadio de Toronto. El partido se verá en canales abiertos y plataformas de pago.

Detalles Información Rival Canadá Fecha Viernes, 12 de junio de 2026 Hora de inicio 19:00 (hora local) / 00:00 (BST, 13 de junio) Estadio Estadio de Toronto (BMO Field) Ciudad Toronto, Ontario, Canadá

Cadenas de televisión que retransmitirán la Copa Mundial de la FIFA 2026 en todo el mundo

¿Qué cadena retransmite el Mundial de fútbol de la FIFA en Bosnia y Herzegovina?

Los aficionados pueden seguir cada partido de Bosnia y Herzegovina en Arena Sport.

Las mejores VPN y retransmisiones gratuitas para ver a Bosnia y Herzegovina en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Para ver a la selección de Bosnia y Herzegovina, debes conectarte virtualmente a un país que ofrezca la transmisión gratuita o preferida.

Elige una VPN rápida: ExpressVPN, NordVPN o Surfshark Instala la app en tu dispositivo (portátil, móvil o Smart TV) . Conéctate a un servidor en ese país. Abre el servicio de streaming: entra en la web o app de la cadena. Busca «Copa Mundial de la FIFA» y disfruta del partido de Bosnia y Herzegovina en directo.

Opción para viajeros: streaming con Saily eSIM.

Saily, servicio eSIM de Nord Security, te deja bajar un paquete de datos directo a tu móvil. Es ideal para el Mundial 2026, pues ofrece el ancho de banda necesario para ver los partidos en 4K o HD sin retrasos.

Descarga la aplicación de Saily en la App Store o Google Play. Elige tu plan: selecciona tu país (por ejemplo, Estados Unidos para el torneo) y un paquete de datos. Para ver partidos de 90 minutos en streaming, se recomienda un plan de 10 GB o 20 GB . Instala la eSIM: sigue la guía de instalación de un toque. No necesitas tarjeta SIM física ni clip. Act iva el plan al llegar y disfruta del partido con una conexión móvil dedicada de alta velocidad.



