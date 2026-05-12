En Austria, puedes ver el partido gratis en ORF o ServusTV y en sus plataformas de streaming. En Jordania, sintoniza beIN Sports o usa beIN Sports Connect.
Si estás en el extranjero, usa una VPN: conéctate a un servidor austriaco para ver el partido gratis en ORF o a uno de la región MENA para verlo en beIN Sports Connect (requiere suscripción de pago).
¿Cuál es el próximo partido de Austria en la Copa Mundial de la FIFA 2026?
Su debut será el 16 dejunio de 2026 (hora local) en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, ante Jordania. Para Austria será su primera Copa del Mundo en 28 años, mientras que Jordania debutará en la competición.
Rival
Jordania
Fecha
Martes, 16 de junio de 2026
Hora de inicio
21:00 PDT (hora local) / 06:00 CEST (Austria)
Estadio
Levi's Stadium (Estadio de la Bahía de San Francisco)
Ciudad
Santa Clara, California (EE. UU.)
Jordania, subcampeona de la Copa Asiática 2024, no será un rival fácil, aunque las casas de apuestas dan como favorita a la experimentada Austria de Ralf Rangnick. Con un Grupo J complicado, que incluye un duelo con la campeona Argentina solo seis días después, este partido es clave para que Austria asegure uno de los dos primeros puestos y avance a las eliminatorias.
Calendario completo de Austria en la Copa Mundial de la FIFA 2026
Fecha
Partido
Estadio
16 de junio de 2026
Austria vs. Jordania
Levi's Stadium (Santa Clara, CA)
22 de junio de 2026
Argentina vs. Austria
Estadio AT&T (Arlington, Texas)
27 de junio de 2026
Argelia vs. Austria
Estadio Arrowhead (Kansas City, MO)
Las mejores VPN para ver a Austria en el Mundial de la FIFA 2026
Para ver a la selección de Austria, debes “trasladarte virtualmente” a un país que ofrezca una retransmisión gratuita o preferente. Así puedes hacerlo:
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- Instala la app en tu dispositivo (portátil, móvil o Smart TV).
- Conéctate a un servidor en ese país.
- Abre el servicio de streaming: entra en la web o app de la cadena.
- Busca «Copa Mundial de la FIFA» y disfruta del partido de Austria en directo.
Los aficionados que quieran seguir cada momento de la lucha de Austria por la gloria pueden sintonizar la retransmisión en directo y en abierto en ORF y ServusTV.
Cadenas de televisión de todo el mundo que retransmitirán la Copa Mundial de la FIFA 2026.
🌍 País / Región
📺 Emisora
🇦🇫 Afganistán
ATN
🇦🇱 Albania
TV Klan
🇩🇿 Argelia
ENTV
🇦🇩 Andorra
RTVE | M6 | DAZN
🇦🇷 Argentina
Telefe | TV Pública
🇦🇺 Australia
SBS
🇦🇹 Austria
ORF | ServusTV
🇦🇿 Azerbaiyán
Azerbaiyán: ITV
🇧🇪 Bélgica
VRT | RTBF
🇧🇴 Bolivia
Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports
🇧🇦 Bosnia y Herzegovina
Arena Sport
🇧🇷 Brasil
Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports
🇧🇬 Bulgaria
BNT
🇰🇭 Camboya
Hang Meas
🇨🇦 Canadá
Bell Media
🇨🇱 Chile
Chilevisión
🇨🇳 China
CMG
🇨🇴 Colombia
Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports
🇨🇷 Costa Rica
Teletica | Tigo Sports
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🇨🇾 Chipre
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🇨🇿 República Checa
ČT | TV Nova
🇩🇰 Dinamarca
DR | TV2
🇪🇨 Ecuador
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🇸🇻 El Salvador
TCS | Tigo Sports
🇪🇪 Estonia
TV3
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FBC
🇫🇮 Finlandia
Yle | MTV3
🇫🇷 Francia
M6 | beIN Sports
🇩🇪 Alemania
ARD | ZDF | Magenta Sport
🇬🇷 Grecia
ERT
🇬🇹 Guatemala
Albavisión | Tigo Sports
🇭🇳 Honduras
Televicentro | Tigo Sports
🇭🇰 Hong Kong
PCCW
🇭🇺 Hungría
MTVA
🇮🇸 Islandia
RÚV
🇮🇩 Indonesia
TVRI | RRI
🇮🇷 Irán
IRIB TV3
🇮🇪 Irlanda
RTÉ
🇮🇱 Israel
KAN | Charlton
🇮🇹 Italia
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🇯🇵 Japón
NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN
🇰🇿 Kazajistán
QAZTRK
🇽🇰 Kosovo
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🇰🇬 Kirguistán
KTRK
🇱🇻 Letonia
TV3 Letonia
🇱🇮 Liechtenstein
SRG SSR
🇱🇹 Lituania
TV3 Lituania
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🇲🇻 Maldivas
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🌎 Oriente Medio y Norte de África
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🇲🇳 Mongolia
EduTV | Televisión Nacional | Suld TV | MNB | mobihome VOO
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🇳🇮 Nicaragua
Grupo Ratensa | Tigo Sports
🇲🇰 Macedonia del Norte
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VTV
La elección del viajero: streaming con Saily eSIM
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