País / Región Cadena 🇦🇫 Afganistán ATN 🇦🇱 Albania TV Klan 🇩🇿 Argelia ENTV 🇦🇩 Andorra RTVE | M6 | DAZN 🇦🇷 Argentina Telefe | TV Pública 🇦🇺 Australia SBS 🇦🇹 Austria ORF | ServusTV 🇦🇿 Azerbaiyán Azerbaiyán: ITV 🇧🇪 Bélgica VRT | RTBF 🇧🇴 Bolivia Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina Arena Sport 🇧🇷 Brasil Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports 🇧🇬 Bulgaria BNT 🇰🇭 Camboya Hang Meas 🇨🇦 Canadá Bell Media 🇨🇱 Chile Chilevisión 🇨🇳 China CMG 🇨🇴 Colombia Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports 🇨🇷 Costa Rica Teletica | Tigo Sports 🇭🇷 Croacia HRT 🇨🇾 Chipre Sigma TV 🇨🇿 República Checa ČT | TV Nova 🇩🇰 Dinamarca DR | TV2 Ecuador Teleamazonas El Salvador TCS | Tigo Sports Estonia TV3 Fiyi FBC Finlandia Yle | MTV3 Francia M6 | beIN Sports Alemania ARD | ZDF | Magenta Sport Grecia ERT Guatemala Albavisión | Tigo Sports Honduras Televicentro | Tigo Sports Hong Kong PCCW Hungría MTVA Islandia RÚV Indonesia TVRI | RRI Irán IRIB TV3 Irlanda RTÉ Israel KAN | Charlton Italia RAI | DAZN Japón NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN Kazajistán QAZTRK Kosovo RTK | TV Vala | Arena Sport Kirguistán KTRK Letonia TV3 Letonia Liechtenstein SRG SSR Lituania TV3 Lituania Luxemburgo VRT | RTBF Macau TDM Maldivas Medianet Malta PBS Mauricio MBC México TelevisaUnivision | TV Azteca Oriente Medio y Norte de África beIN Sports Mongolia EduTV | Televisión Nacional | Suld TV | MNB | mobihome VOO Montenegro Arena Sport | RTCG Nepal Acepro Media | Prime TV Países Bajos NOS Nueva Zelanda TVNZ Nicaragua Grupo Ratensa | Tigo Sports Macedonia del Norte Arena Sport Noruega NRK | TV2 Panamá Medcom | TVN Media | Tigo Sports Paraguay Trece | GEN TV | Tigo Sports Perú América Televisión Filipinas Grupo Aleph Polonia TVP Portugal Sport TV | LiveModeTV Rumanía Antena Rusia Match TV San Marino RAI | DAZN Serbia RTS | Arena Sport Singapur Mediacorp Eslovaquia STVR | TV JOJ Eslovenia Arena Sport Sudáfrica SABC | SportyTV Sudamérica DSports | Disney+ Corea del Sur JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK España RTVE | Mediapro | DAZN África subsahariana New World TV | SuperSport Suecia SVT | TV4 Suiza SRG SSR Taiwán ELTA | EBC | TTV Tayikistán Varzish TV | TV Football Timor Oriental ETO Turquía TRT Turkmenistán Deporte de Turkmenistán Ucrania MEGOGO Reino Unido BBC | ITV Estados Unidos Fox Sports (inglés) | Telemundo (español) Uruguay Canal 5 | Antel TV Uzbekistán Zo'r TV Venezuela Televen Vietnam VTV

Para seguir la lucha por la gloria de Riyad Mahrez y Mohamed Amoura, sintoniza ENTV y beIN Sports en Argelia.

¿Cuándo es el próximo partido de Argelia?

World Cup - Copa del Mundo - Grupo J GEHA Field at Arrowhead Stadium

Las mejores VPN y transmisiones gratuitas para ver a Argelia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Para ver a la selección argelina, debes “trasladarte virtualmente” a un país que ofrezca la transmisión gratuita o preferida. A continuación, te explicamos cómo hacerlo:

Cómo ver ENTV con una VPN: guía paso a paso

Elige una VPN rápida: ExpressVPN, NordVPN y Surfshark son las mejores para 2026. Instala la aplicación: descarga el software en tu dispositivo (portátil, teléfono o Smart TV). Conéctate a un servidor estratégico Abre el servicio de streaming: entra en la web o app de la cadena. Busca «Copa Mundial de la FIFA» y disfruta del partido de Argelia en directo.

¿Contra quién juega Argelia en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Argelia está en el Grupo J y jugará en tres ciudades de Estados Unidos.

Esta es la alineación oficial de Argelia para la fase de grupos:

Rival del Grupo J