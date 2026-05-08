Eredivisie - Eredivisie De Adelaarshorst

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Retransmisión del Go Ahead Eagles - PSV: canal de televisión y opciones de streaming en directo.

El encuentro se podrá ver en ESPN (disponible en Ziggo) y en Canal+.

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Noticias y alineaciones

El Go Ahead Eagles no podrá contar con Gerrit Nauber, Pim Saathof y Robbin Weijenberg, todos lesionados, ni con Oskar Sivertsen, sancionado. La alineación aún no se ha confirmado; se esperan actualizaciones cercanas al partido.

En el PSV, Ruben van Bommel, Jerdy Schouten, Ismael Saibari y Alassane Pléa se recuperan de lesiones. No hay jugadores suspendidos. La alineación del PSV se confirmará más cerca del inicio del partido.

Estado de forma reciente

En sus últimos cinco partidos de la Eredivisie, el Go Ahead Eagles ha conseguido una victoria, tres empates y una derrota. El último encuentro acabó 2-2 ante el Sparta el 3 de mayo. Antes firmó dos 0-0 contra AZ y FC Groningen. Su única victoria fue un 5-0 sobre el PEC Zwolle el 5 de abril, y perdió 2-0 frente al FC Utrecht en marzo. En total, marcó siete goles y encajó cuatro.

El PSV ganó tres de los últimos cinco partidos de la Eredivisie, perdió uno y empató otro. El último encuentro fue un 2-2 en casa del Ajax el 2 de mayo. Antes, venció 6-1 al PEC Zwolle, 2-0 al Sparta y 4-3 al FC Utrecht. Su única derrota fue 3-1 en casa del Telstar en marzo. Marcó dieciocho goles y encajó ocho en estos cinco partidos.

Enfrentamientos directos

El último duelo entre ambos clubes fue el 18 de octubre de 2025, cuando el PSV Eindhoven venció 2-1 al Go Ahead Eagles en la Eredivisie. En los cinco choques más recientes, el PSV ganó tres veces y el Go Ahead Eagles dos. El 1 de marzo de 2025, Go Ahead Eagles sorprendió al PSV con un 3-2 en Deventer, aunque el PSV ya había ganado 3-0 en casa esa misma temporada.

Clasificación

En la tabla de la Eredivisie, el PSV es líder y el Go Ahead Eagles undécimo.