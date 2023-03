El viernes 17 de marzo tendrá lugar el sorteo de cuartos y semifinales de la Europa League a las 13 horas.

Una vez se hayan disputado las eliminatorias de la ronda de octavos de final de la UEFA Europa League ya se sabrá qué ocho equipos han resultado ganadores y tendrá lugar el sorteo de la ronda de cuartos de final y de semifinales, el cual tendrá lugar el mismo día.

Dónde ver en directo online el sorteo de los cuartos y semifinales de la Europa League 2022-2023: canal TV y streaming online

El sorteo de cuartos y semifinales de la UEFA Europa League tendrá lugar el próximo viernes 17 de marzo de 2023 en Nyon (Suiza) a las 13 horas.

ZONA CANAL HORARIO ESPAÑA #Vamos Movistar Liga de Campeones UEFA TV 13:00 SUDAMÉRICA Star + UEFA TV ARG: 09:00 CHI: 08:00 COL: 07:00 MÉXICO HBO MAX TNT UEFA TV 06:00

¿Cómo funciona el sorteo?

El sorteo contará con ocho equipos clasificados de la ronda de octavos de final. En esta ronda desaparecen los condicionantes del sorteo y cualquier equipo podrá enfrentarse a cualquiera de los otros siete clasificados. Podrán enfrentarse equipos del mismo país y también equipos que coincidieran en la fase de grupos. Jugará la ida en casa el equipo que salga en primer lugar de cada una de las cuatro eliminatorias. Tras el sorteo de cuartos se celebrará el de semifinales. Es importante matizar que el sorteo de semifinales se celebrará antes de la disputa de los cuartos de final, por lo que se sortearán las eliminatorias obtenidas en el sorteo de cuartos. Ej: el ganador de X vs. X vs. el ganador de X vs. X.

