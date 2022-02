Dónde ver en directo online el Sevilla vs. de Elche La Liga 2021-2022: Canal de TV y Streaming en vivo

El Sevilla y el Elche serán los encargados de abrir la 24ª jornada de LaLiga este viernes 11 de febrero en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Los pupilos de Julen Lopetegui buscarán reencontrarse con la victoria después de acumular tres empates consecutivos en el torneo de la regularidad y no pueden permitirse más tropiezos si quieren seguir su persecución al Real Madrid, que es líder con seis puntos de ventaja.

El Elche llega a Nervión tras haber reconducido su situación tras la llegada de Francisco al banquillo. Los ilicitanos han tenido un gran arranque de 2022 y ya tienen un colchón de 8 puntos con los puestos de descenso y han conseguido resultados muy meritorios como el 2-2 de hace unas semanas ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Por su parte, el Sevilla no gana en Liga desde el pasado 9 de enero y ha empatado de forma consecutiva ante Valencia, Celta y Osasuna. No obstante, sigue manteniéndose como segundo de forma destacada pero no puede permitirse más errores si quiere mantener su condición de aspirante al título frente al Real Madrid.

Precedentes favorables, bajas inquietantes

No obstante, los precedentes son muy favorables al Sevilla, que no ha perdido ninguno de sus 19 partidos como local ante el Elche en LaLiga con 14 victorias y 5 empates, disputando más encuentros en casa sin perder que frente a cualquier otro rival en la historia de la competición.

El duelo servirá además para que Martial debute en el Sánchez-Pizjuán aunque Lopetegui seguirá contando con un importante ramillete de bajas para el partido, especialmente en el lateral derecho donde no cuenta con Montiel, lesionado, ni con Jesús Navas, ya recuperado pero que ha dado positivo en coronavirus. Además, Ocampos y Fernando son duda y Koundé también llega con molestias.





¿Hora, día, fecha cuándo y dónde es el Sevilla vs. Elche de LaLiga 2021-2022?

PARTIDO Sevilla vs. Elche FECHA Sábado, 5 de febrero de 2022 HORARIO 21:00 ESTADIO Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, Sevilla

Dónde ver en directo online el Sevilla vs. Elche de La Liga 2021-2022: Canal de TV y Streaming en vivo

ZONA CANAL HORARIO España Movistar LaLiga (M46 O110)

LaLiga TV (Bar) 21:00 Sudamérica DIRECTV Sports (610-619) ARG y CHI: 17:00 COL: 15:00 México SKY Sports 14:00

TV y canal: Dónde ver y cómo contratar los canales de televisión

Como ha ocurrido durante estas últimas campañas, el fútbol en España se puede ver por los canales de televisión de pago. Pero asimismo, hay un duelo cada jornada que se emite en abierto, a través de Gol Televisión. Un canal, por su parte, que asimismo se puede ver en las plataformas de pago. Servicios, por otra parte, que te explicamos en los siguientes renglones cómo se podrían conseguir:

Movistar +

Movistar+ tiene muchas ofertas variadas y distintas de paquetes Fusión. Eso quiere decir que se puede contratar las cadenas de televisión, con un paquete que tiene cuenta con óptica en el hogar. O bien líneas móviles. Varias vías diferentes, para que cada cual elija la que más le convenga.

Orange TV

Orange TV es otra gran alternativa para el usuario que quiera ver la liga española, la Segunda División, la Champions League, la Europa League y muchas más competiciones. Esto es debido a que Movistar + no puede contar con los derechos en exclusiva, por lo que debe compartirlos con otras plataformas, que también tienen la opción de emitir cada partido.

Streaming: Dónde ver y cómo contratar

Movistar +

En España, LaLiga se puede ver por medio de cualquier dispositivo y aparato que permita el acceso a Internet. Algo que es posible gracias a la app oficial de Movistar + así como a través de la propia página web de la plataforma.

El artículo sigue a continuación

Hay un detalle: los encuentros de todas las jornadas se pueden ver por todos los dispositivos gracias a una clave electrónica. Para más información, se puede visitar el siguiente enlace web: ver.movistarplus.es .

También está disponible para descargar la aplicación oficial de Movistar+ en iOS en App Store y en Google Play . Aparte de ello, hay apps disponibles en Smart TV. Todo acomodado al deseo del consumidor.

Más curiosidades: todos los choques de cada jornada se pueden seguir en directo y desde cualquier parte del mundo. Pero además, hay redifusiones y la opción de verlos 'on demand' o bajo demanda. O lo que es lo mismo: en el instante en el que el usuario así lo quiera.