Dónde ver en directo online el Granadilla Tenerife vs. Barcelona femenino de La Liga F femenina 2022-2023: DAZN, canal de TV y streaming en vivo

El partido de la jornada 17 se disputa este domingo 29 de enero a las 18:00h

El Barcelona femenino sigue a lo suyo; en otra dimensión. Vienen de endosarle un contundente 7-0 al Levante Las Planas, de ganar la Supercopa de España y el Granadilla Tenerife se perfila como su próxima víctima. No obstante, el conjunto canario tiene que afilar las garras y plantar cara.

Sigue en directo online el Granadilla Tenerife vs. Barcelona de LaLiga F femenina 2022-2023

Y es que, por mucho que las culés no sepan lo que es perder en liga desde hace mucho tiempo, el combinado tinerfeño se juega la vida. No gana en la competición de la regularidad desde noviembre, por lo que deben intentar la proeza y sumar las tres unidades si no quieren caer a los puestos de descenso, que están a tan sólo dos puntos por debajo.

¿Hora, día, fecha cuándo y dónde es el Granadilla Tenerife vs. Barcelona de LaLiga F femenina 2022-2023?

PARTIDO Granadilla Tenerife vs. Barcelona FECHA Domingo 29 de enero de 2023 HORARIO 18:00 ESTADIO Heliodoro Rodríguez López

Dónde ver en directo online el Granadilla Tenerife vs. Barcelona de La Liga F femenina 2022-2023: Canal de TV y Streaming en vivo

El canal que tiene los derechos para televisar todos los partidos de la Liga F es DAZN. Además, un partido por jornada se podrá ver en abierto en GOL y la propia plataforma DAZN ofrecerá alguno también de forma gratuita en streaming en su canal de Youtube sobre fútbol femenino como es el caso de este partido.

DAZN es una plataforma de emisión de deportes vía streaming y se puede disfrutar en España desde el 27 de febrero de 2019. Para contratar el servicio y consultar sus múltiples opciones y paquetes distintos, se puede hacer pulsando aquí.

DAZN entró en escena el pasado mes de agosto de 2016, debutando en países como Japón, Alemania, Austria y Suiza. Su éxito inicial en Europa y Asia ha continuado con lanzamientos igualmente exitosos en Canadá (2017), Italia (2018) y Estados Unidos (2018), donde se ha consolidado como referencia.