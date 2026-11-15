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UEFA Nations League A
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Koning Boudewijnstadion
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Dónde ver en directo hoy el Bélgica-Italia: ¿quién transmite el partido por televisión y en streaming?

Belgium vs Italia
UEFA Nations League A
Belgium
Italia

Cómo ver el partido de la Liga A de la UEFA Nations League entre Bélgica e Italia, con el horario de inicio y las últimas noticias de ambos equipos

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crest
UEFA Nations League A - Jornada 6
Koning Boudewijnstadion

El Bélgica-Italia se emitirá en abierto por Rai 1, con streaming en directo gratuito disponible en RaiPlay.

El estadio Rey Balduino de Bruselas acoge el domingo el duelo decisivo del Grupo 1 de la UEFA Nations League A entre Bélgica e Italia. Con la clasificación para los cuartos de final aún en juego, ambas selecciones saltan al campo con todo por decidir.

Italia llega a Bruselas en un gran momento de forma tras vencer a Francia por 3-1 en San Siro el jueves por la noche. Francesco Esposito fue el gran protagonista con un doblete: marcó el primero en el minuto 26 y transformó el penalti decisivo en el 75. Sus goles permitieron a Italia remontar la desventaja inicial provocada por el tanto de Olise.

Roberto Mancini demostró que supo leer el partido: su equipo cedió el 65 % de la posesión a los franceses y aprovechó las transiciones verticales con una precisión letal. Davide Frattesi marcó el 2-1 en el minuto 63, uno después de la entrada de Federico Dimarco, que dio la asistencia.

Bélgica, por su parte, sumó tres puntos importantes en Turquía el jueves al ganar 2-1 gracias a Jeremy Doku y Charles De Ketelaere. Mark van Bommel llega a Bruselas con un equipo que alcanza los nueve puntos y que, con una victoria, sellaría su pase a cuartos independientemente de los demás resultados.

Romelu Lukaku se perdió el desplazamiento a Izmir por un problema en la cadera, y van Bommel espera recuperarlo para este encuentro. Doku, que regresó tras una larga lesión, ya ha demostrado que está en forma.

En la clasificación, Italia y Bélgica están separadas ahora por un solo punto: Italia lidera el grupo con diez y Bélgica le sigue con nueve. Una victoria belga daría un vuelco a la situación; un empate o una derrota dejaría el primer puesto en manos de Italia.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el Bélgica-Italia por televisión y en streaming.

Noticias de las selecciones

Belgium contra Italia alineaciones

4-2-3-1
Belgium crest
Belgium
BEL
Formación
Italia crest
Italia
ITA
4-3-3
S. LammensS. LammensT. CastagneT. CastagneM. De CuyperM. De CuyperB. MecheleB. MecheleN. NgoyN. NgoyJ. DokuJ. Dokuteam-logoD. MoreiraY. TielemansY. TielemansR. LaviaR. LaviaK. De BruyneK. De BruyneC. De KetelaereC. De KetelaereG. DonnarummaG. DonnarummaG. ScalviniG. ScalviniM. KayodeM. KayodeR. CalafioriR. CalafioriA. BastoniA. BastoniN. BarellaN. BarellaS. TonaliS. TonaliN. FagioliN. FagioliN. PisilliN. PisilliF. EspositoF. EspositoL. KoleoshoL. Koleosho
Italia crest
Italia
ITA
4-2-3-1
Belgium

Once inicial

Italia

Suplentes

Manager

  • M. van Bommel
  • R. Mancini

En Bélgica, Mark van Bommel aún no ha comunicado el posible once ni novedades oficiales sobre lesiones o sanciones. Romelu Lukaku se perdió el desplazamiento a Turquía por un problema en la cadera y su disponibilidad para este partido se evaluará en las horas previas al pitido inicial. Habrá más novedades poco antes del encuentro.

Roberto Mancini tampoco ha dado a conocer el once titular. El cuerpo técnico de Italia actualizará la lista de jugadores disponibles según las últimas evaluaciones físicas antes del partido. Las noticias sobre posibles lesiones o sanciones se comunicarán en las horas previas al inicio.

Estado de forma

BEL

BEL - Formulario

ITA
W0-2
FRA
L0-1
TUR
W3-0
FRA
L4-1
TUR
W1-2
Gol marcado (encajado)
8/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
ITA

ITA - Formulario

BEL
L0-2
TUR
W1-4
FRA
D1-1
TUR
W3-1
FRA
W3-1
Gol marcado (encajado)
11/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Bélgica ha conseguido tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de la Nations League. Su último resultado positivo llegó el jueves, con un triunfo por 2-1 en Turquía. Antes, Bélgica había sufrido una dura derrota por 4-1 ante Francia, pero había vencido a Turquía por 3-0 en casa en octubre. En esos cinco encuentros, Bélgica marcó ocho goles y encajó siete.

Italia ha sumado cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Viene de imponerse a Francia por 3-1 en San Siro el jueves, un resultado que sigue al empate 1-1 logrado en el Parque de los Príncipes el mes pasado. En ese tramo, el equipo de Mancini ha marcado diez goles y ha encajado cuatro.

Enfrentamientos anteriores

Cara a cara

BelgiumEmpateItalia
1
1
3
UEFA Nations League A
Italia badge
Italia
ITA
0
Belgium badge
Belgium
BEL
2
F
UEFA Nations League A
Belgium badge
Belgium
BEL
0
Italia badge
Italia
ITA
1
F
UEFA Nations League A
Italia badge
Italia
ITA
2
Belgium badge
Belgium
BEL
2
F
UEFA Nations League A
Italia badge
Italia
ITA
2
Belgium badge
Belgium
BEL
1
F
Campeonato de Europa
Belgium badge
Belgium
BEL
1
Italia badge
Italia
ITA
2
F
6Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

El último enfrentamiento entre ambas selecciones fue el 25 de septiembre de 2026, cuando Bélgica se impuso por 2-0 a domicilio ante Italia en la fase de grupos de esta misma Nations League. En sus últimos cinco duelos, el balance es de dos victorias para cada una y un empate. Los encuentros más recientes se disputaron todos en la Nations League entre 2024 y 2026.

Clasificación

Grp. 1

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
FranciaFranciaFRA
6411106+413
W
L
W
D
W
2
BelgiumBelgiumBEL
6402127+512
W
W
L
W
L
3
ItaliaItaliaITA
63121210+210
L
W
W
D
W
4
TurquíaTurquíaTUR
6006415-110
L
L
L
L
L
Playoff del campeonato
Playoffs de descenso
Descenso

En la clasificación del Grupo 1 de la UEFA Nations League A, Italia ocupa el primer puesto y Bélgica, el tercero.

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