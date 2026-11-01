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Cómo ver el Racing Santander contra el Real Madrid con una VPN

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Previa del partido

Primera División - Jornada 11 1 nov 2026 - 10:15 Estadio El Sardinero

El Real Madrid visita el estadio El Sardinero para enfrentarse al Racing Santander en un partido de LaLiga que llega en un momento decisivo para el equipo de Jose Mourinho.

El Real Madrid afronta el partido del domingo tras lograr una victoria de autoridad por 2-1 en el Camp Nou, un resultado que redujo a solo tres puntos la ventaja del Barcelona al frente de la clasificación. El equipo de Mourinho está ahora a la caza del líder, y cualquier resultado que no sean los tres puntos ante un Racing de media tabla supondría desaprovechar una oportunidad.

El Racing ocupa el 13.º puesto en LaLiga y ha sido irregular en casa, aunque llega a este encuentro tras encadenar dos victorias entre copa y liga. Al equipo de Jose Lopez no le faltará motivación ante el vigente campeón.

Para el Real Madrid, el reto es mantener el impulso sin varios jugadores clave. Vinicius Junior cumple sanción, mientras que las lesiones siguen mermando la plantilla. Se espera que Kylian Mbappe, autor de dos goles en el Clásico, vuelva a asumir el peso del ataque.

Fuera del campo, Mbappe se ha visto envuelto en una polémica por unos comentarios sobre Mao Zedong que provocaron una fuerte reacción en China, con la consiguiente rescisión de contratos de patrocinio y la suspensión de las retransmisiones por parte de China Media Group. Desde entonces, el Real Madrid ha presentado una disculpa formal, y el club querrá volver a centrar la atención en lo que ocurre sobre el césped.

Con la lucha por el título cada vez más ajustada y el Real Madrid necesitado de seguir cerca del Barcelona, este es un partido que el equipo de Mourinho debe ganar. Aquí tienes todo lo que necesitas saber para verlo.

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