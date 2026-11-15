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UEFA Nations League B
team-logoMacedonia del Norte
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Dónde ver en directo el Macedonia del Norte-Slovenia: ¿quién televisa el partido y dónde se puede ver en streaming?

Macedonia del Norte vs Eslovenia
UEFA Nations League B
Macedonia del Norte
Eslovenia

Todo lo que necesitas saber para ver en directo el partido entre Macedonia del Norte y Eslovenia de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA.

Cómo ver el Macedonia del Norte vs. Eslovenia con una VPN

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Previa del partido

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UEFA Nations League B - Jornada 6
Todor Proeski Arena

Macedonia del Norte recibe a Eslovenia en el estadio Todor Proeski de Skopie en un partido del Grupo 1 de la Liga B de la UEFA Nations League en el que queda poco en juego en la parte alta, pero mucho orgullo en juego.

El equipo de Goce Sedloski ha firmado una campaña desastrosa. Macedonia del Norte ha perdido sus cinco partidos de la Nations League y ocupa el último puesto del grupo, tras encajar muchos goles y marcar apenas unos pocos en toda esta fase.

Eslovenia llega a Skopie con su situación en la Nations League ya definida para esta fase. El equipo de Bostjan Cesar empató 0-0 con Suiza en Maribor en su anterior partido, un resultado suficiente para que la selección suiza lograse el ascenso a la Liga A.

Para Eslovenia, el empate prolongó una racha irregular de resultados. Llega a este encuentro con una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos, y buscará terminar la fase de grupos con buenas sensaciones.

El balance de enfrentamientos directos favorece a Eslovenia, que venció 2-0 a Macedonia del Norte en el partido de ida en septiembre. Aquel resultado llegó en la actuación más convincente de Eslovenia en la fase de grupos y marca la pauta de lo que buscará el conjunto visitante en este encuentro.

Con Suiza ya ascendida y el último partido de Escocia contra la selección suiza como el otro encuentro destacado, este duelo tiene pocas repercusiones para la clasificación del grupo, pero sigue siendo un partido competitivo de la Nations League.

Esto es todo lo que necesitas saber para ver en directo el Macedonia del Norte vs. Eslovenia.

Novedades y convocatorias de los equipos

Macedonia del Norte contra Eslovenia alineaciones probables

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  • G. Sedloski

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