Cómo ver el Los Angeles FC contra Minnesota United con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Ahí es donde resulta útil una red privada virtual (VPN).

Consigue una VPN fiable . Elige un proveedor de servicios de VP de confianza (por ejemplo, ExpressVPN ) y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).

. Elige un proveedor de servicios de VP de confianza (por ejemplo, ) y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor . Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido (consulta nuestra tabla de cobertura internacional más arriba).

. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido (consulta nuestra tabla de cobertura internacional más arriba). Conéctate al servidor . Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Visita la plataforma oficial. Entra en la web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.

Inicia sesión y encuentra la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en la plataforma oficial para obtener acceso completo y disfruta del partido.

Previa del partido

Major League Soccer - Jornada 33 1 nov 2026 - 20:30 BMO Stadium

Los Angeles FC recibe a Minnesota United en el BMO Stadium en un partido de la Conferencia Oeste de la MLS con distinta importancia para cada equipo. LAFC busca una mejor posición de cara a los playoffs. Minnesota United lucha por mantener vivas sus opciones de disputar la postemporada.

El equipo de Xavi Tamarit aseguró su plaza en los playoffs de la MLS Cup tras un emocionante empate 2-2 ante LA Galaxy el pasado fin de semana, con lo que el club disputará la postemporada por quinta vez consecutiva. A falta de dos partidos de la temporada regular, LAFC necesita terminar con fuerza para obtener la ventaja de jugar en casa en los playoffs.

LAFC ha sido irregular en las últimas semanas y ha empatado tres de sus últimos cinco partidos de liga. Sus debilidades defensivas quedaron al descubierto en El Trafico, cuando al portero Hugo Lloris se le escapó un disparo y permitió que LA Galaxy marcara su segundo gol. El equipo de Tamarit mostró carácter para remontar, pero la forma en que encajó los goles preocupará al cuerpo técnico.

Minnesota United llega a Los Ángeles en el 13.º puesto de la Conferencia Oeste, fuera de las posiciones de playoffs. El equipo de Cameron Knowles logró una victoria por 3-1 ante Sporting Kansas City que le dio un impulso anímico en su partido más reciente, pero su rendimiento general ha sido irregular: tres empates en sus últimos cinco encuentros han limitado su capacidad para recortar distancias con los puestos de postemporada.

Para Minnesota United, una victoria en el BMO Stadium mantendría vivas sus escasas opciones de disputar los playoffs de cara a la última semana de la temporada regular. Para LAFC, los tres puntos serían un gran paso hacia la disputa de un partido de playoffs en casa.

Sigue leyendo para saber todo lo que necesitas sobre cómo ver en directo el LAFC contra Minnesota United.

Noticias de los equipos y plantillas