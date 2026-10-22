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Previa del partido

crest
Serie A - Jornada 10
Allianz Stadium

La Juventus recibe al Napoli en el Allianz Stadium de Turín en un partido de la Serie A que llega en un momento convulso para ambos clubes. La presión sobre los dos banquillos es real y el encuentro difícilmente podría llegar en un momento de mayor tensión.

La Juventus de Luciano Spalletti llega a este partido muy tocada. La derrota por 0-3 en casa ante la Lazio el pasado fin de semana dejó al descubierto graves problemas tanto en defensa como en ataque: el equipo solo realizó dos remates a puerta en noventa minutos. Ese resultado ha intensificado el escrutinio sobre Spalletti y ha suscitado dudas sobre si sus ideas tácticas se están plasmando en el campo.

La Europa League ha ofrecido cierto alivio. La Juventus lidera la fase de liga de la competición tras sus victorias ante el NEC y el Celta de Vigo, a las que sumó un triunfo entre semana frente al Rennes. Pero el buen momento europeo sirve de poco cuando la situación en la liga es tan delicada.

El Napoli de Massimiliano Allegri llega con sus propias irregularidades. Perdió ante el Venezia en la Serie A antes de recuperarse con una victoria por 4-3 sobre el Bodø/Glimt en la Champions League, un resultado que mostró tanto su calidad ofensiva como su vulnerabilidad defensiva. El equipo de Allegri ha sido difícil de predecir en las últimas semanas.

La lista de lesionados del Napoli añade otra dosis de incertidumbre. Se esperaba que Vergara estuviera de baja durante un periodo prolongado tras sufrir un golpe mientras estaba con su selección, aunque Allegri ha indicado que el jugador podría estar disponible antes de lo previsto inicialmente. Está por ver si participa en este partido.

En la clasificación liguera, ninguno de los dos equipos ocupa el puesto que esperaba a estas alturas de la temporada. Ambos están en la mitad inferior de los diez primeros, separados por una sola posición, por lo que este encuentro tendrá repercusiones para el rumbo de sus respectivas campañas.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber para ver el Juventus contra el Napoli.

Noticias de los equipos y plantillas

Juventus contra SSC Nápoles alineaciones probables

Manager

  • L. Spalletti

Spalletti no puede contar con cuatro jugadores por lesión. Jeff Ekhator, Kenan Yildiz, Khephren Thuram-Ulien y Manuel Locatelli están todos de baja, lo que deja a la Juventus con pocas opciones en varias zonas del campo. No se ha confirmado ningún once probable y se esperan más novedades cerca del inicio del partido.

Allegri también tiene que lidiar con bajas. Alessandro Buongiorno, Antonio Vergara, Costantino Favasuli y David Neres figuran como lesionados en el Napoli. Pese a las informaciones anteriores que apuntaban a que Vergara podría regresar antes de lo previsto, por ahora sigue en la lista de lesionados. Se añadirán novedades sobre la plantilla visitante a medida que estén disponibles.

Estado de forma

JUV

JUV - Formulario

ATA
W2-0
CRE
L0-1
CGL
D1-1
CEL
W1-2
LAZ
L0-3
Gol marcado (encajado)
5/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
NAP

NAP - Formulario

FIO
D1-1
FRC
W3-0
VIL
L3-1
VEN
L1-0
BOD
W4-3
Gol marcado (encajado)
9/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

La Juventus ha ganado dos partidos, empatado uno y perdido dos en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue la dolorosa derrota por 0-3 en casa ante la Lazio en la Serie A, una actuación que deja al club en busca de respuestas. Antes había ganado al Celta de Vigo por 1-2 a domicilio en la Europa League y empatado 1-1 con el Cagliari. En esos cinco partidos, la Juventus ha marcado cuatro goles y encajado cinco, unas cifras que reflejan la irregularidad que Spalletti intenta corregir.

El balance reciente del Napoli es de dos victorias, un empate y dos derrotas en cinco partidos. Su último resultado fue un triunfo por 4-3 ante el Bodø/Glimt en la Champions League, después de perder por 1-0 contra el Venezia en la liga. En esa serie de encuentros, el equipo de Allegri también venció al Frosinone por 3-0 y empató 1-1 con la Fiorentina. Ha marcado nueve goles y encajado ocho en esos cinco partidos, muestra de su pegada ofensiva, pero también de su persistente falta de solidez defensiva.

Enfrentamientos directos

Cara a cara

JuventusEmpateSSC Nápoles
1
1
3
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
3
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
0
F
Serie A
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
2
Juventus badge
Juventus
JUV
1
F
Serie A
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
2
Juventus badge
Juventus
JUV
1
F
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
0
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
0
F
Serie A
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
2
Juventus badge
Juventus
JUV
1
F
6Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron3/5

El duelo más reciente entre ambos terminó con una victoria de la Juventus por 3-0 en el Allianz Stadium en enero de 2026, el resultado más abultado de sus últimos cinco enfrentamientos. El Napoli ha ganado tres de esos cinco partidos, mientras que la Juventus ha logrado una victoria y un empate. El Napoli se impuso por 2-1 tanto en el partido de diciembre de 2025, con las localías invertidas, como en el encuentro de enero de 2025. El duelo de septiembre de 2024 en el Allianz Stadium terminó sin goles.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Inter MilánInter MilánINT
7610219+1219
W
W
D
W
W
2
LazioLazioLAZ
7610144+1019
W
W
W
D
W
3
RomaRomaROM
7520163+1317
W
D
D
W
W
4
AC MilánAC MilánMIL
7430147+715
W
D
W
D
D
5
ComoComoCOM
7421127+514
W
D
L
W
W
6
FrosinoneFrosinoneFRC
7412139+413
W
L
W
D
W
7
CagliariCagliariCGL
741267-113
L
D
W
W
W
8
JuventusJuventusJUV
732298+111
L
D
W
L
D
9
SSC NápolesSSC NápolesNAP
7313107+310
L
W
D
W
L
10
TorinoTorinoTOR
7313109+110
W
W
D
L
W
11
AtalantaAtalantaATA
73041011-19
L
W
L
L
L
12
LecceLecceLEC
7304912-39
W
L
L
W
L
13
SassuoloSassuoloSAS
72231214-28
L
D
L
W
D
14
MonzaMonzaMON
72141315-27
W
L
W
L
D
15
BolognaBolognaBOL
7124610-45
L
W
D
L
D
16
UdineseUdineseUDI
7115916-74
L
L
L
L
L
17
GénovaGénovaGEN
7115513-84
L
W
L
D
L
18
FiorentinaFiorentinaFIO
7115817-94
L
L
D
W
L
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
7115413-94
L
L
W
L
D
20
VeneziaVeneziaVEN
7106616-103
W
L
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

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