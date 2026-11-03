Cómo ver el Buriram United-Kashima Antlers con una VPN

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Previa del partido

AFC Liga de Campeones - Jornada 4 4 nov 2026 - 07:15

El Buriram United recibe al Kashima Antlers en la Liga de Campeones Élite de la AFC. El equipo tailandés busca mantener viva su participación continental ante uno de los clubes más laureados de Japón.

El Buriram afronta este encuentro bajo presión. El equipo de Mark Jackson ocupa la 13.ª posición en la clasificación del Este y las derrotas en sus dos últimos partidos de la Liga de Campeones Élite de la AFC han puesto seriamente en duda su clasificación.

Su rendimiento en la competición nacional también ha sido irregular. A una ajustada victoria en la liga tailandesa ante el Pattani FC le siguió una derrota frente al Sisaket United, mientras que su partido continental más reciente terminó con un empate a 1-1 ante el Gamba Osaka.

El Kashima llega con sensaciones muy distintas. El equipo de Toru Oniki es segundo en la clasificación del Este y ha ganado sus dos últimos partidos de la Liga de Campeones Élite de la AFC, incluida una contundente victoria por 3-0 sobre el Pohang Steelers.

El Kashima Antlers ha marcado con facilidad en las últimas semanas: le hizo cuatro goles al Cerezo Osaka en la J. League apenas unos días antes de este viaje a Tailandia. Llega al encuentro en un gran momento.

El Buriram necesita ganar para seguir en la pelea. Para el Kashima, un resultado positivo afianzaría su posición entre los primeros clasificados del grupo Este.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre dónde ver el Buriram United-Kashima Antlers, incluida la hora de inicio, los detalles de la retransmisión en directo y las últimas noticias de los equipos.

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