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Primeira Liga
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Dónde ver en directo el Benfica-Alverca hoy: ¿Qué canal televisa el partido y dónde verlo en streaming?

Benfica vs Alverca
Benfica
Alverca
Primeira Liga

Todo lo que necesitas saber para ver hoy en directo el Benfica-Alverca de la Liga Portugal.

Cómo ver el Benfica-Alverca con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Ahí es donde resulta útil una red privada virtual (VPN).

EspañaDAZN
MéxicoClaro Sports
ColombiaDIRECTV Sports Colombia
ArgentinaDIRECTV Sports Argentina
PerúDIRECTV Sports Peru
ChileDIRECTV Sports Chile
UruguayDIRECTV Sports Uruguay
Estados UnidosFubo
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  • Inicia sesión y busca la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en el servicio del operador oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Previa del partido

crest
Primeira Liga - Jornada 10
Estadio da Luz

El Benfica recibe al Alverca en el Estadio da Luz de Lisboa en un partido de la Liga Portugal que enfrenta al segundo clasificado con el décimo. El equipo de Marco Silva llega en un gran momento en la competición nacional y se espera que refuerce su candidatura al título ante un rival que ha tenido dificultades para mantener la regularidad en las últimas semanas.

El Benfica ha ganado sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, con muchos goles a favor y pocos en contra. Su ataque se ha mostrado incisivo, y la profundidad de la plantilla en el centro del campo y la delantera ofrece a Silva numerosas opciones a medida que se intensifica el calendario.

El Alverca llega a Lisboa tras perder su último partido de la Liga Portugal por 1-0 ante el Arouca. También cayó eliminado de la Taça de Portugal a manos del Tondela. El equipo de Sergio Ferreira tendrá que mostrar mucho más de lo que ha ofrecido en las últimas semanas si quiere poner en apuros al conjunto local.

Los enfrentamientos directos tampoco ofrecen mucho consuelo a los visitantes. El Benfica ha ganado los tres duelos más recientes entre ambos equipos, incluida una victoria por 2-1 en este mismo estadio en febrero de 2026.

Con sanciones y problemas físicos en el Alverca de cara a este partido, el reto para la plantilla de Ferreira es considerable. El Benfica, por su parte, también cuenta con varias bajas, pero conserva calidad más que suficiente para presentar un once competitivo.

Para quienes quieran seguir el encuentro, aquí está todo lo que necesitan saber sobre dónde ver el Benfica-Alverca, incluidas las opciones de retransmisión en directo y la hora de inicio.

Noticias de los equipos y plantillas

Benfica contra Alverca alineaciones probables

4-2-3-1
Benfica crest
Benfica
BEN
Formación
Alverca crest
Alverca
ALV
3-4-2-1
S. SoaresS. SoaresT. AraujoT. AraujoS. DahlS. DahlC. LengletC. LengletA. BahA. BahF. AursnesF. AursnesG. SudakovG. SudakovRafa SilvaRafa SilvaG. PrestianniG. PrestianniJ. PalhinhaJ. PalhinhaV. PavlidisV. Pavlidisteam-logoM. Mendesteam-logoSergi Gómezteam-logoY. Bojangteam-logoI. Jamesteam-logoL. Figueiredoteam-logoR. Lucasteam-logoD. Guiteam-logoF. Chissumbateam-logoChiquinhoteam-logoD. Spencerteam-logoD. Camara
Alverca crest
Alverca
ALV
4-2-3-1
Benfica

Once inicial

Alverca

Manager

  • Marco Silva
  • S. Ferreira

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