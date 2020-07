Dónde ver en directo el Atlético Madrid vs. Mallorca de LaLiga: TV, canal y streaming

El Atlético recibe al Mallorca el viernes con la intención de hacer bueno el punto del Camp Nou y de apuntalar la inexpugnabilidad del Wanda.

El debe hacer bueno el punto del Camp Nou recibiendo a un necesitadísimo en el Wanda. Los hombres de Vicente Moreno tienen la salvación a cuatro puntos y no renuncian todavía a seguir un año más en Primera pero con el a sólo dos puntos de los colchoneros también los de Diego Simeone saldrán, como suelen, a comerse al rival.

El Wanda, casi inexpugnable

Misión casi imposible ganar en el Metropolitano para cualquiera que no sea el Atlético de Madrid. Los hombres de Diego Simeone no han perdido en sus últimos ocho partidos como locales en , logrando seis victorias y dos empates, y con triunfo en los últimos dos. Para el Mallorca no son números demasiado halagüeños, especialmente sabiendo que a domicilio del Atlético sólo han ganado en una de sus últimas doce visitas, cuando se impusieron por la mínima en abril de 2006. Eso sí, los bermellones han empatado en cuatro de sus últimas siete visitas al Wanda.

De todas formas el cuadro isleño está sufriendo esta temporada lejos de Son Moix pues ha perdido 13 de los 16 partidos que ha disputado como visitante en LaLiga esta temporada (1V 2E) y ha recibido al menos un gol en todos ellos, 36 en total. El Atlético, por contra, se ha revelado como uno de los equipos más en forma tras el confinamiento y llega con la moral al máximo tras el valioso punto del pasado martes en el Camp Nou.

¿Cuándo y dónde es el Atlético de Madrid vs. Mallorca?

PARTIDO Atlético de Madrid vs. Mallorca FECHA Viernes, 3 de julio ESTADIO Wanda Metropolitano, Madrid HORARIO 22:00

¿Dónde ver en directo el Atlético de Madrid vs. Mallorca?

ZONA CANAL HORARIO Movistar LaLiga (M46 O110)

Mitele Plus

M. LaLiga 1 (M47 O112)

LaLiga TV Bar 22:00 Sudamérica DIRECTV Sports (610-619) ARG: 17:00 CHI: 16:30 COL:15:00 SKY Sports (504-546) 15:00

TV y canal: Dónde ver y cómo contratar los canales de televisión

El canal Movistar La Liga será el único que ofrezca el partido en España pero el Atlético de Madrid - Mallorca se podrá ver en este canal en distintas plataformas tanto de televisión como de streaming.

Movistar +

Movistar+ tiene ofertas de paquetes Fusión. Esto quiere decir que se puede contratar la televisión en un paquete que incluye fibra óptica en el hogar y líneas móviles. Dos opciones para que cada uno elija la preferida.

Orange TV

Orange TV es otra gran alternativa para el usuario o usuaria que desea ver la liga española y la , ya que Movistar + no puede tener la exclusiva sobre los derechos y tiene que cederlos a otras compañías.

Streaming: Dónde ver y cómo contratar

Movistar +

En España, como ya es habitual, LaLiga se puede ver también a través de Internet, gracias a la aplicación de Movistar + así como en su web oficial.

Una particularidad: los partidos se pueden ver en distintos dispositivos gracias a una clave electrónica. Para más información, se puede visitar esta página ver.movistarplus.es .

También está disponible su app para iOS en App Store y en Google Play y también tiene apps disponibles en Smart TV.

Más aclaraciones: todos los partidos se podrán ver en directo. También existen redifusiones y la posibilidad de verlo 'on demand', es decir, en el momento en el que el usuario quiera.

Mi Tele

La plataforma OTT de Mediaset tambiém es una opción para ver el Atlético de Madrid - Mallorca y el resto de los partidos de LaLiga y la Champions League.

Mitele ofrece todo el fútbol por 35 euros al mes, aunque si se contrata antes de septiembre los tres primeros meses costarán solo 30 euros. Además, se pueden contratar independientemente La Liga y la Champions. Si sólo se quiere disfrutar de Primera y Segunda División se podrá contratar el paquete 'mitele PLUS LaLiga' por 19,99€ al mes. Si se desea solo la Champions se puede pagar 16,99€ al mes por el paquete 'mitele PLUS Liga de Campeones'.

La opción de Mediaset incluye también el acceso a Mitele, valorado en 2,5 euros al mes, que premite ver toda la programación de los canales del consorcio televisivo sin publicidad y 'on demand'. La página web de Mediaset ahora mismo asegura que los canales están disponibles para Android y IOS en dispositivos móviles y en los navegadores Chrome, Mozilla y Edge. Además, se espera que próximamente esté disponible también en casi todos los modelos de SmartTV.