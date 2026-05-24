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Dónde ver el Tottenham Hotspur - Everton: canal de TV, streaming en directo, hora de inicio y forma reciente de ambos equipos

Tottenham vs Everton
Tottenham
Everton
Premier League

Un resumen de dónde puedes ver el partido entre el Tottenham Hotspur y el Everton, además de las últimas noticias sobre los equipos.

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Premier League - Premier League
Tottenham Hotspur Stadium

Voetbalzone te ofrece un resumen con todo lo que necesitas saber sobre el partido, incluidos los detalles de la retransmisión en TV y en línea.

Tottenham Hotspur - Everton se transmite en vivo por Viaplay.

El partido se emitirá en directo por Viaplay. Haz clic aquí para acceder a la retransmisión.

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Noticias y alineaciones

Tottenham contra Everton alineaciones probables

4-2-3-1
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Formación
Everton crest
Everton
EVE
4-2-3-1
31A. Kinsky37M. van de Ven23P. Porro4K. Danso13D. Udogie6J. Palhinha30R. Bentancur11M. Tel22C. Gallagher29P. Sarr9Richarlison1J. Pickford15J. O'Brien16V. Mykolenko6J. Tarkowski5M. Keane10I. Ndiaye42T. Iroegbunam37J. Garner34M. Roehl22K. Dewsbury-Hall9Beto
Everton crest
Everton
EVE
4-2-3-1
Tottenham

Once inicial

Everton

Manager

  • R. De Zerbi
  • D. Moyes

Lesiones y suspensiones

Roberto De Zerbi no podrá contar con varios jugadores para este partido decisivo. Xavi Simons, Ben Davies, Wilson Odobert, Dejan Kulusevski, Cristian Romero y Mohammed Kudus están todos de baja por lesión. La alineación prevista comienza con Antonin Kinsky bajo los palos, ante una defensa formada por Micky van de Ven, Pedro Porro, Kevin Danso y Destiny Udogie. En el medio campo estarían Joao Palhinha, Rodrigo Bentancur y Conor Gallagher, con Mathys Tel, Pape Sarr y Richarlison en ataque.

En el Everton, Jack Grealish y Jarrad Branthwaite se pierden el partido por lesión. David Moyes probablemente confíe en Jordan Pickford en la portería, con una defensa formada por Jake O'Brien, Vitaliy Mykolenko, James Tarkowski y Michael Keane. Iliman Ndiaye, Tim Iroegbunam, James Garner y Merlin Roehl actuarán en el medio, con Kiernan Dewsbury-Hall y Beto en ataque. Cualquier cambio se actualizará lo antes posible.

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Estado de forma reciente

TOT
-Formulario

Gol marcado (encajado)
7/6
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
4/5

EVE
-Formulario

Gol marcado (encajado)
8/12
Partidos de más de 2.5 goles
5/5
Ambos equipos anotaron
5/5

En sus últimos cinco partidos de la Premier League, el Tottenham suma dos victorias, dos empates y una derrota. Su último encuentro fue una derrota 2-1 en casa ante el Chelsea, un duro golpe en un momento clave. Antes, los Spurs sumaron cuatro puntos fuera de casa: ganaron 1-2 al Aston Villa y 0-1 al Wolverhampton. En total, marcaron siete goles y encajaron siete en estos cinco partidos.

El Everton, por su parte, suma cinco jornadas sin ganar: un empate y cuatro derrotas. Su último encuentro acabó con una derrota 1-3 en casa ante Sunderland. Antes sumó un 3-3 en el campo del Manchester City, pero luego perdió contra West Ham (2-1) y Liverpool (1-2). Marcó nueve goles y encajó once, lo que refleja su fragilidad defensiva.

Enfrentamientos directos

TOT

Últimos partidos

EVE

3

Victorias

1

Empate

1

Victoria

13

Goles marcados

6
Partidos de más de 2.5 goles
5/5
Ambos equipos anotaron
3/5

El último duelo se disputó en octubre de 2025 y el Tottenham ganó 0-3 en Goodison Park. Antes, en 2024, el Everton venció 3-2 en casa y el Tottenham 4-0 como local. En los últimos cinco duelos el Tottenham lleva la ventaja, si bien sus visitas a Everton suelen ser menos previsibles.

Clasificación

En la tabla de la Premier League, el Tottenham es decimoséptimo y el Everton duodécimo; los Spurs aún corren peligro de descenso en la última jornada.

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