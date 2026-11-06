¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Serie A
team-logoTorino
Stadio Olimpico Grande Torino
team-logoLecce
¡Mira aquí! Disney+
Con la colaboración de

Dónde ver el Torino-Lecce por televisión y en streaming: canales, fecha y hora, alineaciones

Serie A
Torino vs Lecce
Torino
Lecce

Cómo ver el partido de Serie A entre Torino y Lecce: hora de inicio y novedades de los equipos

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Ahí es donde resulta útil una red privada virtual (VPN).

NordVPN

Evita al instante los bloqueos geográficos regionales y mira transmisiones de fútbol en vivo de todo el mundo en tu plataforma de streaming favorita

Mira fútbol dondequiera
  • Consigue una VPN fiable. Elige un proveedor de servicios VPN de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (PC, teléfono móvil o tableta).
  • Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se transmite oficialmente el partido.
EspañaDAZN
MéxicoDisney+
ColombiaDisney+
ArgentinaDisney+
PerúDisney+
ChileDisney+
EcuadorDisney+
CubaDisney+
República DominicanaDisney+
ParaguayDisney+
UruguayDisney+
Estados UnidosParamount+
  • Conéctate al servidor. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).
  • Visita la plataforma oficial. Entra en el sitio web o abre la aplicación oficial de streaming de la plataforma deportiva que posee los derechos de transmisión.
  • Inicia sesión y encuentra la transmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en la plataforma oficial para acceder a todo el contenido y disfrutar del partido.
crest
Serie A - Jornada 11
Stadio Olimpico Grande Torino

El Torino-Lecce se transmitirá en directo por DAZN. A continuación encontrarás las opciones para suscribirte y seguir el partido en directo.

El Torino recibe al Lecce en el Estadio Olímpico Grande Torino en la 11.ª jornada de la Serie A 2026/27. Ambos equipos llegan a la cita tras obtener resultados decepcionantes en la última jornada.

El Torino de Ignazio Abate ha perdido sus dos últimos partidos de liga: primero cayó por 1-3 en casa ante el Como y después perdió por 0-2 en el campo del Frosinone. Es un momento difícil para un equipo que hace solo unas semanas había encadenado tres victorias consecutivas.

Al Lecce no le va mejor. El equipo de Eusebio Di Francesco llega con cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos de Serie A. El contundente 5-1 sufrido en Frosinone y el 2-1 encajado ante el Genoa en la última jornada reflejan un periodo de profunda crisis.

Las bajas afectan a ambos banquillos. Abate no puede contar con seis jugadores por lesión, mientras que Di Francesco tiene cinco bajas que limitan sus opciones, sobre todo en ataque y en el centro del campo.

En la clasificación, el Torino ocupa el décimo puesto y el Lecce, el decimocuarto. Los separan tres puntos, lo que hace que este duelo sea importante para ambos equipos tanto en la lucha por la permanencia como por los puestos europeos.

Esto es todo lo que necesitas saber para seguir el partido en directo por televisión y streaming.

Noticias de los equipos

Torino contra Lecce alineaciones probables

4-4-2
Torino crest
Torino
TOR
Formación
Lecce crest
Lecce
LEC
3-5-1-1
L. PerriL. PerriS. CocoS. CocoR. BelghaliR. BelghaliA. IsmajliA. IsmajliP. ComuzzoP. ComuzzoN. VlasicN. VlasicK. Fitz-JimK. Fitz-JimA. CacciamaniA. CacciamaniD. BragancaD. BragancaG. SimeoneG. SimeoneC. AdamsC. AdamsW. FalconeW. FalconeJ. SiebertJ. SiebertGabrielGabrielK. GasparK. GasparO. GandelmanO. GandelmanY. MalehY. MalehD. VeigaD. VeigaO. NgomO. NgomA. GalloA. GalloL. CoulibalyL. CoulibalyN. StulicN. Stulic
Lecce crest
Lecce
LEC
4-4-2
Torino

Once inicial

Lecce

Manager

  • I. Abate
  • E. Di Francesco

El Torino afronta una larga lista de lesionados: son baja Rolando Mandragora, Franco Israel, Niccolò Fortini, Ricardo Rodriguez, Rafik Belghali y Alessio Cacciamani. Abate debería apostar por Lucas Perri en la portería, con Ardian Ismajli, Saul Coco y Pietro Comuzzo en defensa; Nathan Patterson, Gvidas Gineitis, Daniel Bragança y Zakaria Aboukhlal en el centro del campo, y Nikola Vlasic como mediapunta por detrás de la pareja Adams-Simeone.

El Lecce no puede contar por lesión con Lassana Coulibaly, Willem Geubbels, Santiago Pierotti, Medon Berisha y Joel Monteiro, y no tiene sancionados en la plantilla. Di Francesco debería alinear a Wladimiro Falcone bajo palos, con Corrie Ndaba, Tiago Gabriel, Jamil Siebert y Antonino Gallo en defensa; Youssef Maleh, Oumar Ngom y Olaf Gorter en el centro del campo, y Danilo Veiga, Nikola Stulic y Konan N'Dri en el tridente ofensivo.

Estado de forma

TOR

TOR - Formulario

UDI
W2-1
PAR
W0-3
MON
W3-2
COM
L1-3
FRC
L2-0
Gol marcado (encajado)
9/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
LEC

LEC - Formulario

BOL
L1-2
UDI
W0-3
JUV
L0-2
FRC
L5-1
GEN
L1-2
Gol marcado (encajado)
6/11
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Torino suma tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de Serie A, con ocho goles a favor y nueve en contra. Llega tras dos derrotas consecutivas: el 2-0 sufrido en Frosinone y el anterior 1-3 en casa ante el Como. Antes de esta racha negativa, el equipo de Abate había vencido al Monza por 3-2 y ganado por 3-0 en Parma, mostrando una solidez que ha perdido en las últimas semanas.

El Lecce presenta un balance de una victoria y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos de Serie A, con cinco goles a favor y doce en contra. Llega tras perder por 1-2 ante el Genoa, después del contundente 5-1 encajado en Frosinone y del 0-2 ante la Juventus. La única nota positiva de este periodo sigue siendo el claro 3-0 logrado ante el Udinese. El equipo de Di Francesco lleva cuatro partidos consecutivos sin ganar.

Enfrentamientos previos

Cara a cara

TorinoEmpateLecce
2
1
2
Serie A
Torino badge
Torino
TOR
1
Lecce badge
Lecce
LEC
0
F
Serie A
Lecce badge
Lecce
LEC
2
Torino badge
Torino
TOR
1
F
Serie A
Lecce badge
Lecce
LEC
1
Torino badge
Torino
TOR
0
F
Serie A
Torino badge
Torino
TOR
0
Lecce badge
Lecce
LEC
0
F
Serie A
Torino badge
Torino
TOR
2
Lecce badge
Lecce
LEC
0
F
4Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron1/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se disputó el 1 de febrero de 2026, cuando el Torino ganó por 1-0 en casa en la Serie A. Si se observan los últimos cinco enfrentamientos, el balance se inclina ligeramente a favor del Lecce: el Lecce ganó dos veces y el Torino otras dos, con un empate 0-0 en septiembre de 2024. En los dos últimos duelos disputados en el Via del Mare ganó el Lecce, por 2-1 y 1-0.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
LazioLazioLAZ
10910248+1628
W
W
W
W
W
2
Inter MilánInter MilánINT
108112613+1325
L
W
W
W
W
3
RomaRomaROM
107302810+1824
W
W
D
W
D
4
ComoComoCOM
10721188+1023
W
W
W
W
D
5
AC MilánAC MilánMIL
106312112+921
W
L
W
W
D
6
FrosinoneFrosinoneFRC
106222414+1020
W
W
D
W
L
7
JuventusJuventusJUV
105231310+317
W
L
W
L
D
8
SSC NápolesSSC NápolesNAP
104241713+414
L
W
D
L
W
9
BolognaBolognaBOL
104241413+114
W
W
W
L
W
10
TorinoTorinoTOR
104151416-213
L
L
W
W
W
11
GénovaGénovaGEN
104151014-413
W
W
W
L
W
12
CagliariCagliariCGL
10415915-613
L
L
L
L
D
13
AtalantaAtalantaATA
103251620-411
L
D
D
L
W
14
LecceLecceLEC
103071121-109
L
L
L
W
L
15
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
10226815-78
W
D
L
L
L
16
FiorentinaFiorentinaFIO
102261523-88
W
D
L
L
L
17
SassuoloSassuoloSAS
102261626-108
L
L
L
L
D
18
MonzaMonzaMON
102171724-77
L
L
L
W
L
19
UdineseUdineseUDI
101271123-125
L
D
L
L
L
20
VeneziaVeneziaVEN
10109620-143
L
L
L
W
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la Serie A, el Torino ocupa el décimo puesto y el Lecce se encuentra en el decimocuarto: los dos equipos están separados por tres puntos en la clasificación.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Seguí a GOAL en Google