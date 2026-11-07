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Dónde ver el sc Heerenveen - Feyenoord: canal de TV y retransmisiones online en directo
El sc Heerenveen contra el Feyenoord se puede ver en directo a través de Canal+ y ESPN (Watch ESPN / ESPN Extra). Utilice los enlaces siguientes para acceder directamente al servicio correspondiente y ver el partido en directo por streaming.
Noticias de los equipos y convocatorias
SC Heerenveen contra Feyenoord alineaciones probables
Once inicial
Manager
- R. Veldman
- G. van Bronckhorst
Robin Veldman cuenta con toda la plantilla del sc Heerenveen, sin lesiones ni sanciones notificadas. La alineación prevista es: Klaverboer, Kersten, Willemsen, Zagaritis, Braude, Trenskow, Linday, Meerveld, Courtens, Smans y Vente.
En el Feyenoord faltan siete jugadores por lesión: Jordan Bos, Gijs Smal, Thomas Beelen, Tijme Wessels, Jakub Moder, Jivayno Zinhagel y Jerry St. Juste no están disponibles. Se espera que Van Bronckhorst alinee a los siguientes once: Ernst, Marmol, Read, Watanabe, Lopez, Zechiël, Steijn, Vanhoutte, Hadj Moussa, Ferri y Valente. No constan sanciones.
Estado de forma reciente
El sc Heerenveen atraviesa un gran momento, con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su triunfo más reciente fue un 1-0 en casa ante el NEC en la Eredivisie. Antes, el Heerenveen también ganó al Excelsior Maassluis (0-2) en la Copa de los Países Bajos, al ADO Den Haag (2-3 a domicilio) y al Excelsior Rotterdam (4-0). Su único tropiezo fue una derrota por 2-0 en casa contra el PSV. En esos cinco encuentros, el Heerenveen marcó diez goles y encajó cinco.
El Feyenoord llega tras una racha irregular: una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 0-3 ante el Inter de Milán en la Champions League. Antes empató con el Fortuna Sittard (1-1) y el PSV (1-1), perdió contra el Real Betis (1-0) en Europa y ganó al Telstar en Heerenveen (3-4 a domicilio). El equipo marcó siete goles y encajó seis en esos cinco partidos.
Enfrentamientos directos
Cara a cara
El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes terminó con un empate 2-2 en Heerenveen, en la Eredivisie, el 11 de enero de 2026. Antes, el sc Heerenveen sorprendió al Feyenoord al derrotarlo por 2-3 en la Copa de los Países Bajos (diciembre de 2025) y perdió por 1-0 en De Kuip en septiembre de 2025. De los últimos cinco duelos entre ambos, el Feyenoord ganó dos, el Heerenveen otros dos y uno acabó en empate.
Clasificación
|#
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|11
|7
|4
|0
|33
|12
|+21
|25
D
D
W
W
W
|2
|11
|7
|3
|1
|30
|13
|+17
|24
W
W
W
D
D
|3
|11
|7
|2
|2
|35
|13
|+22
|23
W
D
L
W
L
|4
|11
|7
|2
|2
|28
|10
|+18
|23
W
W
L
D
W
|5
|11
|6
|2
|3
|20
|13
|+7
|20
L
L
D
L
W
|6
|11
|5
|4
|2
|18
|18
|0
|19
D
W
D
D
W
|7
|11
|5
|3
|3
|19
|13
|+6
|18
W
W
W
L
W
|8
|11
|4
|3
|4
|26
|24
|+2
|15
L
D
L
W
W
|9
|11
|4
|3
|4
|23
|22
|+1
|15
W
W
D
W
D
|10
|11
|3
|5
|3
|23
|27
|-4
|14
L
W
L
D
D
|11
|11
|3
|3
|5
|20
|26
|-6
|12
W
L
W
D
L
|12
|11
|3
|3
|5
|19
|31
|-12
|12
L
D
W
W
L
|13
|12
|3
|3
|6
|13
|24
|-11
|12
D
W
D
W
L
|14
|11
|2
|5
|4
|17
|19
|-2
|11
L
D
D
D
D
|15
|11
|3
|2
|6
|16
|28
|-12
|11
L
L
L
L
D
|16
|11
|2
|3
|6
|16
|23
|-7
|9
W
L
L
D
L
|17
|11
|1
|3
|7
|13
|24
|-11
|6
L
L
W
D
D
|18
|12
|0
|3
|9
|11
|40
|-29
|3
D
L
L
L
L
En la Eredivisie, el Feyenoord ocupa actualmente el primer puesto, mientras que el sc Heerenveen está en la séptima posición.