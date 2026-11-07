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Eredivisie
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Dónde ver el SC Heerenveen - Feyenoord: canal de televisión, transmisión en directo por internet, hora de inicio y estado de forma reciente de ambos equipos

SC Heerenveen vs Feyenoord
SC Heerenveen
Feyenoord
Eredivisie

Una guía sobre dónde ver el partido entre el SC Heerenveen y el Feyenoord, además de las últimas noticias de ambos equipos.

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Eredivisie - Jornada 12
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Dónde ver el sc Heerenveen - Feyenoord: canal de TV y retransmisiones online en directo

El sc Heerenveen contra el Feyenoord se puede ver en directo a través de Canal+ y ESPN (Watch ESPN / ESPN Extra). Utilice los enlaces siguientes para acceder directamente al servicio correspondiente y ver el partido en directo por streaming.

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Noticias de los equipos y convocatorias

SC Heerenveen contra Feyenoord alineaciones probables

4-2-3-1
SC Heerenveen crest
SC Heerenveen
HEE
Formación
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
4-3-3
B. KlaverboerB. KlaverboerS. KerstenS. KerstenM. WillemsenM. WillemsenV. ZagaritisV. ZagaritisO. BraudeO. BraudeJ. TrenskowJ. TrenskowM. LindayM. LindayR. MeerveldR. MeerveldN. CourtensN. CourtensL. SmansL. SmansD. VenteD. VenteT. ErnstT. ErnstM. MarmolM. MarmolG. ReadG. ReadT. WatanabeT. WatanabeJ. LopezJ. LopezG. ZechielG. ZechielS. SteijnS. SteijnC. VanhoutteC. VanhoutteA. Hadj MoussaA. Hadj MoussaN. FerriN. FerriL. ValenteL. Valente
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
4-2-3-1
SC Heerenveen

Once inicial

Feyenoord

Manager

  • R. Veldman
  • G. van Bronckhorst

Robin Veldman cuenta con toda la plantilla del sc Heerenveen, sin lesiones ni sanciones notificadas. La alineación prevista es: Klaverboer, Kersten, Willemsen, Zagaritis, Braude, Trenskow, Linday, Meerveld, Courtens, Smans y Vente.

En el Feyenoord faltan siete jugadores por lesión: Jordan Bos, Gijs Smal, Thomas Beelen, Tijme Wessels, Jakub Moder, Jivayno Zinhagel y Jerry St. Juste no están disponibles. Se espera que Van Bronckhorst alinee a los siguientes once: Ernst, Marmol, Read, Watanabe, Lopez, Zechiël, Steijn, Vanhoutte, Hadj Moussa, Ferri y Valente. No constan sanciones.

Estado de forma reciente

HEE

HEE - Formulario

PSV
L2-0
EXC
W4-0
HAA
W2-3
MAA
W0-2
NEC
W1-0
Gol marcado (encajado)
10/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5
FEY

FEY - Formulario

TEL
W3-4
BET
L1-0
PSV
D1-1
SIT
D1-1
INT
L0-3
Gol marcado (encajado)
6/9
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El sc Heerenveen atraviesa un gran momento, con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su triunfo más reciente fue un 1-0 en casa ante el NEC en la Eredivisie. Antes, el Heerenveen también ganó al Excelsior Maassluis (0-2) en la Copa de los Países Bajos, al ADO Den Haag (2-3 a domicilio) y al Excelsior Rotterdam (4-0). Su único tropiezo fue una derrota por 2-0 en casa contra el PSV. En esos cinco encuentros, el Heerenveen marcó diez goles y encajó cinco.

El Feyenoord llega tras una racha irregular: una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 0-3 ante el Inter de Milán en la Champions League. Antes empató con el Fortuna Sittard (1-1) y el PSV (1-1), perdió contra el Real Betis (1-0) en Europa y ganó al Telstar en Heerenveen (3-4 a domicilio). El equipo marcó siete goles y encajó seis en esos cinco partidos.

Enfrentamientos directos

Cara a cara

SC HeerenveenEmpateFeyenoord
2
1
2
Eredivisie
SC Heerenveen badge
SC Heerenveen
HEE
2
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
2
F
KNVB Cup
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
2
SC Heerenveen badge
SC Heerenveen
HEE
3
F
Eredivisie
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
1
SC Heerenveen badge
SC Heerenveen
HEE
0
F
Eredivisie
SC Heerenveen badge
SC Heerenveen
HEE
2
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
0
F
Eredivisie
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
3
SC Heerenveen badge
SC Heerenveen
HEE
0
F
7Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron2/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes terminó con un empate 2-2 en Heerenveen, en la Eredivisie, el 11 de enero de 2026. Antes, el sc Heerenveen sorprendió al Feyenoord al derrotarlo por 2-3 en la Copa de los Países Bajos (diciembre de 2025) y perdió por 1-0 en De Kuip en septiembre de 2025. De los últimos cinco duelos entre ambos, el Feyenoord ganó dos, el Heerenveen otros dos y uno acabó en empate.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
FeyenoordFeyenoordFEY
117403312+2125
D
D
W
W
W
2
AjaxAjaxAJX
117313013+1724
W
W
W
D
D
3
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
117223513+2223
W
D
L
W
L
4
FC TwenteFC TwenteTWE
117222810+1823
W
W
L
D
W
5
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
116232013+720
L
L
D
L
W
6
Fortuna SittardFortuna SittardSIT
115421818019
D
W
D
D
W
7
SC HeerenveenSC HeerenveenHEE
115331913+618
W
W
W
L
W
8
FC GroningenFC GroningenGRO
114342624+215
L
D
L
W
W
9
CambuurCambuurCAM
114342322+115
W
W
D
W
D
10
Go Ahead EaglesGo Ahead EaglesGAE
113532327-414
L
W
L
D
D
11
Sparta RotterdamSparta RotterdamSPA
113352026-612
W
L
W
D
L
12
FC UtrechtFC UtrechtUTR
113351931-1212
L
D
W
W
L
13
ZwolleZwolleZWO
123361324-1112
D
W
D
W
L
14
NEC NimegaNEC NimegaNEC
112541719-211
L
D
D
D
D
15
ExcelsiorExcelsiorEXC
113261628-1211
L
L
L
L
D
16
TelstarTelstarTEL
112361623-79
W
L
L
D
L
17
Den HaagDen HaagHAA
111371324-116
L
L
W
D
D
18
WillemWillemWII
120391140-293
D
L
L
L
L
Champions League
Calificación para la Champions League
Clasificación para la Europa League
Playoff de la Europa Conference League
Playoffs de descenso
Descenso

En la Eredivisie, el Feyenoord ocupa actualmente el primer puesto, mientras que el sc Heerenveen está en la séptima posición.

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