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Eredivisie - Jornada 12 8 nov 2026 - 06:15 Abe Lenstra Stadion

Dónde ver el sc Heerenveen - Feyenoord: canal de TV y retransmisiones online en directo

El sc Heerenveen contra el Feyenoord se puede ver en directo a través de Canal+ y ESPN (Watch ESPN / ESPN Extra). Utilice los enlaces siguientes para acceder directamente al servicio correspondiente y ver el partido en directo por streaming.

Noticias de los equipos y convocatorias

Robin Veldman cuenta con toda la plantilla del sc Heerenveen, sin lesiones ni sanciones notificadas. La alineación prevista es: Klaverboer, Kersten, Willemsen, Zagaritis, Braude, Trenskow, Linday, Meerveld, Courtens, Smans y Vente.

En el Feyenoord faltan siete jugadores por lesión: Jordan Bos, Gijs Smal, Thomas Beelen, Tijme Wessels, Jakub Moder, Jivayno Zinhagel y Jerry St. Juste no están disponibles. Se espera que Van Bronckhorst alinee a los siguientes once: Ernst, Marmol, Read, Watanabe, Lopez, Zechiël, Steijn, Vanhoutte, Hadj Moussa, Ferri y Valente. No constan sanciones.

Estado de forma reciente

El sc Heerenveen atraviesa un gran momento, con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su triunfo más reciente fue un 1-0 en casa ante el NEC en la Eredivisie. Antes, el Heerenveen también ganó al Excelsior Maassluis (0-2) en la Copa de los Países Bajos, al ADO Den Haag (2-3 a domicilio) y al Excelsior Rotterdam (4-0). Su único tropiezo fue una derrota por 2-0 en casa contra el PSV. En esos cinco encuentros, el Heerenveen marcó diez goles y encajó cinco.

El Feyenoord llega tras una racha irregular: una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 0-3 ante el Inter de Milán en la Champions League. Antes empató con el Fortuna Sittard (1-1) y el PSV (1-1), perdió contra el Real Betis (1-0) en Europa y ganó al Telstar en Heerenveen (3-4 a domicilio). El equipo marcó siete goles y encajó seis en esos cinco partidos.

Enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes terminó con un empate 2-2 en Heerenveen, en la Eredivisie, el 11 de enero de 2026. Antes, el sc Heerenveen sorprendió al Feyenoord al derrotarlo por 2-3 en la Copa de los Países Bajos (diciembre de 2025) y perdió por 1-0 en De Kuip en septiembre de 2025. De los últimos cinco duelos entre ambos, el Feyenoord ganó dos, el Heerenveen otros dos y uno acabó en empate.

Clasificación

En la Eredivisie, el Feyenoord ocupa actualmente el primer puesto, mientras que el sc Heerenveen está en la séptima posición.