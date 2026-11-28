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Serie A - Jornada 13 29 nov 2026 - 12:00 Stadio Olimpico, Rome

La Roma recibe al Monza en el Estadio Olímpico en la 13.ª jornada de la Serie A. El partido está programado para el domingo 29 de noviembre a las 18:00.

La Roma de Gian Piero Gasperini llega a la cita tras el 2-2 en París contra el PSG en la Champions League. Hermoso adelantó a la Roma a los cinco minutos, pero el penalti de Malen igualó el marcador en los últimos compases y frenó a los campeones de Europa.

En la liga, el equipo de la capital atraviesa un gran momento. El 5-1 ante el Parma y el 3-0 frente al Sassuolo han confirmado el buen momento ofensivo del equipo, que ocupa el segundo puesto en la clasificación.

El Monza de Ivan Juric se encuentra en una situación más complicada en la tabla, pero llega con la moral reforzada tras el 3-0 ante la Fiorentina. Antes de esa victoria, el equipo había perdido cuatro partidos consecutivos de liga.

Para Juric será un regreso especial a la capital, donde entrenó a la Roma en el otoño de 2024. En el otro banquillo estará Gasperini, quien fue su mentor.

Aquí tienes toda la información sobre el horario, el canal de TV y las opciones de streaming para seguir el Roma-Monza en directo.

Noticias de los equipos

Se espera que Gasperini alinee a Svilar en la portería, con Mancini, Balerdi y Hermoso en defensa. En el centro del campo del once previsto figuran Lulli, Cristante, Kone y Molina, mientras que Dybala, Mora y Malen apuntan a jugar en ataque. La Roma no podrá contar con Pellegrini, Rensch ni Vasquez, y no tiene sancionados.

Juric podría confiar la portería a Thiam, con Carboni, Goglichidze y Kouadio por delante. En el centro del campo se espera a Colombo, Akinsanmiro, Birindelli, Mangas y Pessina, con Varela y Robinson en ataque. El Monza no podrá contar con Kouadio Maye, Folorunsho, Ciurria ni Ngonge, y no tiene sancionados. Habrá más novedades cuando se acerque el inicio del partido.

Estado de forma

La Roma ha logrado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. El más reciente fue el 2-2 contra el PSG en la Champions League, precedido por el 5-1 a domicilio ante el Parma y el 3-0 frente al Sassuolo. Su único tropiezo fue el 3-2 contra el Manchester United, mientras que el 5-2 en Udine completa la serie. En total, la Roma ha marcado 17 goles y ha encajado 10.

El Monza ha ganado una vez y ha perdido cuatro en ese mismo periodo. Su triunfo más reciente fue el 3-0 contra la Fiorentina, después de caer por 1-0 ante el Atalanta, 2-1 ante el Bolonia, 4-1 ante el Nápoles y 3-2 ante el Torino. El Monza ha marcado 6 goles y ha encajado 11.

Enfrentamientos anteriores

El enfrentamiento más reciente fue el 4-0 de la Roma ante el Monza en la Serie A el 24 de febrero de 2025. En los cinco enfrentamientos disponibles, la Roma ha conseguido tres victorias y dos empates, sin derrotas. Ha marcado 10 goles y ha encajado 3, mientras que el Monza nunca ha ganado.

Clasificación

En la Serie A, la Roma ocupa el segundo puesto de la clasificación, mientras que el Monza es 14.º.