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Liga de Campeones - Jornada 5 24 nov 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Dónde ver el Real Madrid - PSV: canal de TV y streaming en directo

En Países Bajos, el Real Madrid - PSV se podrá ver en directo por Ziggo Sport. También puedes seguir el partido en streaming a través de Ziggo Go desde el móvil, la tableta o el portátil. Elige a continuación el canal de TV o la opción de streaming que prefieras.

Noticias de los equipos y convocatorias

En los datos disponibles no figuran lesionados ni sancionados en el Real Madrid. Sin embargo, el club confirmó que Endrick será baja por una lesión muscular. El once previsto de Mourinho es el siguiente: Courtois, Militao, Dumfries, Cucurella, Rüdiger, Camavinga, Vinicius, Bellingham, Diomande, Bernardo Silva y Mbappé.

En el PSV tampoco se han comunicado lesiones ni sanciones. El once previsto de Bosz está formado por Kovar, Kostic, Geertruida, Obispo, Dest, Mijnans, Perisic, Sano, Mauro Junior, Van Bommel y Til. Se informará de cualquier novedad cuando se acerque el inicio del partido.

Estado de forma reciente

El Real Madrid ganó sus últimos cinco partidos, en los que marcó 13 goles y encajó 4. El sábado venció por 2-1 al Celta de Vigo. Antes se impuso por 2-3 al AEK de Atenas a domicilio en la Champions League y por 1-2 al FC Barcelona fuera de casa en LaLiga. Ante el Valencia y el Racing Santander no encajó ningún gol (0-3 en ambos partidos).

El PSV ganó tres de sus últimos cinco partidos, empató uno y perdió otro. Marcó 18 goles y encajó 6. En la última jornada se impuso por 1-4 al NEC. Antes había ganado por 7-0 al Willem II y por 2-5 al SC Cambuur a domicilio. Su única derrota fue un 1-2 en casa ante el Club Brugge en la Champions League.

Enfrentamientos directos

Cara a cara Empate 0 0 1 Amistosos Real Madrid RMA 1 PSV Eindhoven PSV 2 F 1 Goles marcados 2 Partidos con más de 2.5 goles 1 / 1 Ambos equipos marcaron 1 / 1

Los clubes se han enfrentado pocas veces. En los datos disponibles solo figura un amistoso de agosto de 2007, que el PSV ganó por 1-2 en Madrid. El martes se abrirá, por tanto, un nuevo capítulo entre dos equipos con pocos antecedentes en común.

Clasificación

En la fase de liga de la Champions League, el Real Madrid ocupa la segunda posición y está entre los primeros clasificados. El PSV es 24.º y necesita sumar puntos en los partidos restantes para escalar puestos.