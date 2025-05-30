Esta noche se juega la segunda semifinal de la Liga de Campeones de la UEFA. El París Saint-Germain recibe al Arsenal en el Parque de los Príncipes. En la ida, el PSG ganó 1-0 con gol de Ousmane Dembélé. Esa ligera ventaja promete un duelo de vuelta emocionante, pues el Arsenal debe marcar al menos un gol para forzar la prórroga o buscar la victoria.

El PSG, ya campeón de la Ligue 1, ha pasado de ser un conjunto de estrellas a un grupo compacto bajo la dirección de Luis Enrique. Jugadores como Ousmane Dembélé, autor de varios goles esta temporada, y Gianluigi Donnarumma, experto en intervenciones decisivas, resultan clave en este éxito.

El Arsenal, mermado por las bajas de Gabriel Magalhães, Kai Havertz, Gabriel Jesus y Takehiro Tomiyasu por lesión, busca recomponerse. Aún se desconoce si Jurriën Timber llegará al partido. Aun así, el regreso del centrocampista Thomas Partey puede devolver la estabilidad al medio campo. Con la experiencia del entrenador Mikel Arteta y la determinación del equipo, el Arsenal busca la remontada.

En este resumen de Voetbalzone encontrarás toda la información sobre la retransmisión televisiva y el streaming online.

Dónde ver el PSG - Arsenal: canal de TV y stream ing .

El partido de la Liga de Campeones se verá en Ziggo.

¿Prefieres verlo online? Puedes seguir el partido aquí a través de Ziggo GO.

¿Prefieres comentar el partido en directo en Voetbalzone? ¡Aquí puedes hacerlo!

Hora de inicio del París Saint-Germain - Arsenal

Liga de Campeones - Champions League - Jornadas Finales Parc des Princes

Noticias y alineaciones de los equipos

Estado de forma reciente

Enfrentamientos directos

Enlaces útiles