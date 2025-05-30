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Dónde ver el PSG - Arsenal: canal de TV, streaming en directo, hora de inicio y forma reciente de ambos equipos

Paris Saint-Germain vs Arsenal
Paris Saint-Germain
Arsenal
Liga de Campeones

Dónde ver el PSG-Arsenal y últimas noticias de ambos equipos.

Esta noche se juega la segunda semifinal de la Liga de Campeones de la UEFA. El París Saint-Germain recibe al Arsenal en el Parque de los Príncipes. En la ida, el PSG ganó 1-0 con gol de Ousmane Dembélé. Esa ligera ventaja promete un duelo de vuelta emocionante, pues el Arsenal debe marcar al menos un gol para forzar la prórroga o buscar la victoria.

El PSG, ya campeón de la Ligue 1, ha pasado de ser un conjunto de estrellas a un grupo compacto bajo la dirección de Luis Enrique. Jugadores como Ousmane Dembélé, autor de varios goles esta temporada, y Gianluigi Donnarumma, experto en intervenciones decisivas, resultan clave en este éxito.

El Arsenal, mermado por las bajas de Gabriel Magalhães, Kai Havertz, Gabriel Jesus y Takehiro Tomiyasu por lesión, busca recomponerse. Aún se desconoce si Jurriën Timber llegará al partido. Aun así, el regreso del centrocampista Thomas Partey puede devolver la estabilidad al medio campo. Con la experiencia del entrenador Mikel Arteta y la determinación del equipo, el Arsenal busca la remontada.

En este resumen de Voetbalzone encontrarás toda la información sobre la retransmisión televisiva y el streaming online.

Dónde ver el PSG - Arsenal: canal de TV y streaming.

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El partido de la Liga de Campeones se verá en Ziggo.

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Hora de inicio del París Saint-Germain - Arsenal

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Liga de Campeones - Champions League - Jornadas Finales
Parc des Princes

Noticias y alineaciones de los equipos

Paris Saint-Germain contra Arsenal alineaciones

Paris Saint-GermainHome team crest

4-3-3

Formación

4-3-3

Home team crestARS
1
G. Donnarumma
51
W. Pacho
5
C
Marquinhos
25
N. Mendes
2
A. Hakimi
8
F. Ruiz
17
Vitinha
87
J. Neves
29
B. Barcola
7
K. Kvaratskhelia
14
D. Doue
22
D. Raya
12
J. Timber
2
W. Saliba
49
M. Lewis-Skelly
15
J. Kiwior
8
C
M. Oedegaard
41
D. Rice
5
T. Partey
11
G. Martinelli
23
M. Merino
7
B. Saka

4-3-3

ARSAway team crest

PSG
-Alineación

Suplentes

Manager

  • Luis Enrique

ARS
-Alineación

Suplentes

Manager

  • M. Arteta

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Estado de forma reciente

PSG
-Formulario

Gol marcado (encajado)
6/7
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
4/5

ARS
-Formulario

Gol marcado (encajado)
9/6
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Enfrentamientos directos

PSG

Últimos partidos

ARS

1

Victoria

2

Empates

2

Victorias

5

Goles marcados

7
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Enlaces útiles

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