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UEFA Nations League A
team-logoHolanda
Johan Cruijff ArenA
team-logoGrecia
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Con la colaboración de

Dónde ver el Países Bajos-Grecia: canal de televisión, retransmisión en directo por internet, hora de inicio y estado de forma reciente de ambos equipos

Holanda vs Grecia
UEFA Nations League A
Holanda
Grecia

Un resumen de dónde ver el partido entre Países Bajos y Grecia, junto con las últimas noticias de ambos equipos.

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crest
UEFA Nations League A - Jornada 5
Johan Cruijff ArenA

Transmisión de Países Bajos - Grecia: canal de televisión y opciones para verlo en directo por internet

En Países Bajos, el partido se puede ver en directo a través de Ziggo Go y Canal+. A continuación encontrarás los enlaces directos para activar tu suscripción y ver el encuentro en streaming.

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Noticias de los equipos y convocatorias

Holanda contra Grecia alineaciones probables

4-3-3
Holanda crest
Holanda
HOL
Formación
Grecia crest
Grecia
GRE
4-4-2
B. VerbruggenB. VerbruggenM. van de VenM. van de VenD. DumfriesD. DumfriesJ. TimberJ. TimberJ. van HeckeJ. van HeckeQ. TimberQ. TimberF. de JongF. de JongJ. VeermanJ. VeermanC. GakpoC. GakpoC. SummervilleC. SummervilleD. MalenD. MalenK. TzolakisK. TzolakisK. KoulierakisK. KoulierakisK. MavropanosK. MavropanosK. TsimikasK. TsimikasG. VagiannidisG. VagiannidisC. TzolisC. TzolisG. MasourasG. MasourasT. AndroutsosT. Androutsosteam-logoD. KourbelisF. IoannidisF. IoannidisV. PavlidisV. Pavlidis
Grecia crest
Grecia
GRE
4-3-3
Holanda

Once inicial

Grecia

Manager

  • Xavi Hernández
  • Ivan Jovanović

Países Bajos no cuenta con Virgil van Dijk ni Brian Brobbey. Ninguno de los dos ha sido considerado en condiciones de jugar durante este periodo de partidos internacionales y no han sido sustituidos en la convocatoria, por lo que Xavi dispone de 23 jugadores. Se darán a conocer más detalles sobre la posible alineación cuando se acerque el inicio del partido.

En Grecia no hay por el momento lesiones ni sanciones confirmadas. Se espera que el seleccionador Ivan Jovanovic pueda contar con su mejor plantilla. Habrá información actualizada sobre la posible alineación en cuanto esté disponible.

Forma reciente

HOL

HOL - Formulario

MAR
L1-1
ALE
D1-1
SER
W1-2
GRE
D2-2
SER
W2-1
Gol marcado (encajado)
8/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
5/5
GRE

GRE - Formulario

ITA
L0-1
SER
W1-2
ALE
W0-1
HOL
D2-2
ALE
D0-0
Gol marcado (encajado)
5/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Países Bajos sumó dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. El más reciente fue una victoria por 2-1 ante Serbia el 4 de octubre. Antes, la selección neerlandesa empató 2-2 contra Grecia y también había vencido a Serbia por 1-2 en Belgrado. La derrota en esos cinco encuentros fue la eliminación en el Mundial ante Marruecos (1-1, derrota en la tanda de penaltis). En esos cinco partidos, Países Bajos marcó ocho goles y encajó cinco.

Grecia también registra dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. El más reciente fue un empate 0-0 ante Alemania el 4 de octubre. Antes, los griegos empataron 2-2 con Países Bajos y anteriormente habían vencido a Alemania por 0-1 a domicilio. Su única derrota fue en un amistoso contra Italia (0-1) en junio. Grecia marcó cinco goles y encajó tres en esta serie de partidos.

Enfrentamientos directos

Cara a cara

HolandaEmpateGrecia
3
1
1
UEFA Nations League A
Grecia badge
Grecia
GRE
2
Holanda badge
Holanda
HOL
2
F
European Championship Qualification
Grecia badge
Grecia
GRE
0
Holanda badge
Holanda
HOL
1
F
European Championship Qualification
Holanda badge
Holanda
HOL
3
Grecia badge
Grecia
GRE
0
F
Amistosos
Holanda badge
Holanda
HOL
1
Grecia badge
Grecia
GRE
2
F
Amistosos
Holanda badge
Holanda
HOL
4
Grecia badge
Grecia
GRE
0
F
11Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron2/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos países fue el partido de ida de esta edición de la Nations League, disputado el 1 de octubre de 2026 en Atenas, que terminó 2-2. En los últimos cinco duelos entre ambos, Países Bajos ganó dos veces, Grecia una y hubo dos empates. Anteriormente, en la fase de clasificación para la Eurocopa, Países Bajos ganó dos veces: 3-0 en casa en septiembre de 2023 y 0-1 a domicilio en octubre de 2023.

Clasificación

Grp. 2

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
HolandaHolandaHOL
422075+28
W
D
W
D
2
GreciaGreciaGRE
422053+28
D
D
W
W
3
AlemaniaAlemaniaALE
412132+15
D
W
L
D
4
SerbiaSerbiaSER
400438-50
L
L
L
L
Playoff del campeonato
Playoffs de descenso
Descenso

En el Grupo 2 de la Liga A de la UEFA Nations League, Países Bajos ocupa actualmente el primer puesto, mientras que Grecia está en segunda posición.

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