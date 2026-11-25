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Europa League - Jornada 5 26 nov 2026 - 15:00 Stadion De Goffert

Dónde ver el NEC - Stade Rennes: canal de TV y streaming en directo

A continuación se detallan el canal de TV y el servicio de streaming para ver el NEC - Stade Rennes. Según los datos disponibles, el partido podrá seguirse en directo a través de Ziggo Go.

Noticias de los equipos y convocatorias

Dick Schreuder es el entrenador del NEC. Todavía no hay información disponible sobre lesionados, sancionados ni una posible alineación.

Franck Haise dirige al Stade Rennes. Tampoco hay información sobre las bajas ni el once inicial del equipo francés. Actualizaremos estos datos en cuanto haya novedades antes del inicio del partido.

Estado de forma reciente

El NEC ganó dos de sus últimos cinco partidos, empató uno y perdió dos (V-E-D: 2-1-2). Su último resultado fue una derrota por 1-4 ante el PSV. Antes había ganado 3-1 al Omonia Nicosia en la Europa League y empatado 2-2 con el FC Groningen. En esa racha marcó nueve goles y encajó diez.

El Stade Rennes logró una victoria, dos empates y dos derrotas (V-E-D: 1-2-2). Su último partido terminó 1-1 en el campo del Lorient. Anteriormente, el Rennes ganó 3-0 al Estrasburgo y empató 0-0 con el Olympiacos, pero también perdió 5-2 ante el OGC Nice. El equipo francés marcó siete goles y encajó ocho.

Enfrentamientos directos

Los datos disponibles para este partido no recogen enfrentamientos recientes entre el NEC y el Stade Rennes.

Clasificación

En la clasificación de la Europa League, el NEC ocupa la duodécima posición y el Stade Rennes, la decimoséptima.