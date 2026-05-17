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Dónde ver el Heracles - FC Groningen: canal de TV, streaming en directo, hora de inicio y forma reciente de ambos equipos

Heracles vs FC Groningen
Heracles
FC Groningen
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Un resumen de dónde puedes ver el partido entre el Heracles y el FC Groningen, además de las últimas noticias sobre los equipos.

Voetbalzone te ofrece un resumen con toda la información sobre el partido, incluyendo opciones para verlo por TV y en línea.

Retransmisión del Heracles - FC Groningen: canal de TV y streaming.

A continuación, las opciones para ver el Heracles vs FC Groningen.

El partido se verá por ESPN (Ziggo). ¿Aún no tienes suscripción? Usa el enlace de abajo para registrarte y seguir el partido en directo.

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Noticias y alineaciones de los equipos.

Heracles contra FC Groningen alineaciones probables

4-2-3-1
Heracles crest
Heracles
HER
Formación
FC Groningen crest
FC Groningen
GRO
4-2-3-1
16T. Jansink4D. Mirani6S. Cestic3J. Wieckhoff5D. van der Kust14E. Ahlstrand17T. van Gilst8M. Engels73W. Ould-Chikh13J. Zamburek25L. Zeefuik1E. Vaessen5M. Rente43M. Peersman4D. Janse3T. Blokzijl18T. Land10Y. Taha17D. van der Werff14J. Schreuders8T. de Jonge26T. van Bergen
FC Groningen crest
FC Groningen
GRO
4-2-3-1
Heracles

Once inicial

FC Groningen

Manager

  • E. Faber
  • D. Lukkien

Lesiones y suspensiones

En el Heracles, I. Mesik, M. te Wierik y A. Van Hoorenbeeck están de baja por lesión. L. Kulenovic está sancionado. La alineación prevista del equipo local es: T. Jansink; D. Mirani, S. Cestic, J. Wieckhoff, D. van der Kust; E. Ahlstrand, T. van Gilst, M. Engels; W. Ould-Chikh, J. Zamburek, L. Zeefuik.

El FC Groningen no podrá contar con M. Hoekstra, lesionado, y no tiene jugadores sancionados. Su once probable: E. Vaessen; M. Rente, M. Peersman, D. Janse, T. Blokzijl; T. Land, Y. Taha, D. van der Werff; J. Schreuders, T. de Jonge, T. van Bergen. Cualquier cambio de última hora se comunicará lo antes posible.

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Estado de forma reciente

HER
-Formulario

Gol marcado (encajado)
1/13
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
1/5

GRO
-Formulario

Gol marcado (encajado)
7/7
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

El Heracles ha perdido sus últimos cinco partidos en la Eredivisie, por lo que tiene un difícil reto por delante. Cayó ante el sc Heerenveen (4-1), el Ajax (0-3), el FC Volendam (0-2), el PEC Zwolle (1-0) y, más recientemente, ante el Telstar (3-0) el 10 de mayo. En esos cinco encuentros marcó solo dos goles y encajó trece, lo que agrava su situación.

El FC Groningen, por su parte, mostró altibajos, pero cerró con victoria 2-1 ante el NEC el 10 de mayo. Antes había perdido con Excelsior (2-3) y Feyenoord (3-1), empatado con Go Ahead Eagles (0-0) y vencido al Telstar (0-2). Marcó siete goles y encajó otros tantos en esos cinco encuentros. La reciente victoria sobre el NEC le aporta un impulso positivo para este duelo.

Enfrentamientos directos

HER

Últimos partidos

GRO

1

Victoria

1

Empate

3

Victorias

3

Goles marcados

11
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
2/5

En el último duelo, el 29 de agosto de 2025, el FC Groningen venció 4-0 al Heracles en casa, manteniendo su dominio reciente. En los últimos cinco duelos destaca una victoria 4-1 del Groningen en abril de 2025 y un empate 1-1 en Almelo en enero de 2025; el Heracles solo ganó 0-1 en abril de 2022.

Clasificación

En la Eredivisie, Heracles es colista, en el puesto 18, y Groningen está noveno. La tabla refleja su distinta temporada.

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