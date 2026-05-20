Europa League - Jornadas Finales Tupras Stadyumu

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Retransmisión del Friburgo - Aston Villa: canal de televisión y opciones de streaming.

En los Países Bajos se verá por Ziggo Sport. Puedes ver el partido en directo a través de [Ziggo Sport](https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=8275&awinaffid=918243&clickref=FCVZ&platform=dl&ued=https%3A%2F%2Fwww.ziggo.nl%2Fentertainment%2Fsport%2Fvoetbal).

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Noticias y alineaciones de los equipos.

De momento no hay lesiones, sanciones ni alineaciones confirmadas para el Friburgo. Actualizaremos la información cuando se acerque el partido.

Lo mismo ocurre con el Aston Villa: aún no hay comunicado oficial sobre su alineación. Se actualizará cuando Emery confirme la convocatoria.

Estado de forma reciente

El Friburgo cerró la fase previa a la final con una contundente victoria 4-1 sobre el RB Leipzig en la Bundesliga. Antes, cayó 3-2 ante el Hamburgo SV. En sus últimos cinco partidos suma dos victorias, un empate y dos derrotas. En la Europa League vencieron al Braga por 3-1 tras perder 2-1 en la ida.

Aston Villa llega en gran forma: el viernes venció 4-2 al Liverpool y se clasificó a la Champions, y antes goleó 4-0 al Nottingham Forest en la Europa League. Perdió solo dos de sus últimos cinco partidos, pero sus triunfos clave muestran que responde en lo importante.

Enfrentamientos directos

Nunca se han enfrentado antes, así que será una primicia histórica para ambos.

Clasificación

En la clasificación de la Europa League, el Aston Villa terminó segundo y el Friburgo séptimo. Esa posición refleja su trayectoria en el torneo, aunque en Estambul solo contará el resultado de los noventa minutos.